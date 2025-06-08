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Яскравий камбек у фіналі: визначився переможець Roland Garros-2025
Карлос Алькарас у драматичному п'ятисетовому поєдинку захистив звання чемпіона французького мейджора.
Іспанський тенісист Карлос Алькарас (№2 ATP) виграв Roland Garros-2025 в чоловічому одиночному розряді.
У фінальному матчі турніру 22-річний іспанець здобув вольову перемогу над першою ракеткою світу 23-річним італійцем Янніком Сіннером.
Поєдинок тривав 5 годин і 31 хвилину та завершився з рахунком 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.
Алькарас вдруге поспіль став переможцем французького мейджора. Торік у фіналі він здолав німця Александра Звєрєва.
Для Карлоса це п'ятий титул Grand Slam у кар'єрі. Крім двох перемог на Roland Garros, іспанець також двічі вигравав Wimbledon і одного разу тріумфував на US Open.
Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка жіночого одиночного турніру Roland Garros-2025.