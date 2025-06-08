Яскравий камбек у фіналі: визначився переможець Roland Garros-2025

Карлос Алькарас / © Associated Press

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Іспанський тенісист Карлос Алькарас (№2 ATP) виграв Roland Garros-2025 в чоловічому одиночному розряді.

У фінальному матчі турніру 22-річний іспанець здобув вольову перемогу над першою ракеткою світу 23-річним італійцем Янніком Сіннером.

Поєдинок тривав 5 годин і 31 хвилину та завершився з рахунком 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.

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Алькарас вдруге поспіль став переможцем французького мейджора. Торік у фіналі він здолав німця Александра Звєрєва.

Для Карлоса це п'ятий титул Grand Slam у кар'єрі. Крім двох перемог на Roland Garros, іспанець також двічі вигравав Wimbledon і одного разу тріумфував на US Open.

Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка жіночого одиночного турніру Roland Garros-2025.