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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
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Яркий камбэк в финале: определился победитель Roland Garros-2025

Карлос Алькарас в драматическом пятисетовом поединке защитил звание чемпиона французского мэйджора.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карлос Алькарас

Карлос Алькарас / © Associated Press

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 ATP) выиграл Roland Garros-2025 в мужском одиночном разряде.

В финальном матче турнира 22-летний испанец одержал волевую победу над первой ракеткой мира 23-летним итальянцем Янником Синнером.

Поединок длился 5 часов и 31 минуту и завершился со счетом 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.

Алькарас во второй раз подряд стал победителем французского мэйджора. В прошлом году в финале он одолел немца Александра Зверева.

Для Карлоса это пятый титул Grand Slam в карьере. Помимо двух побед на Roland Garros, испанец также дважды выигрывал Wimbledon и один раз триумфовал на US Open.

Ранее сообщалось, что определилась чемпионка женского одиночного турнира Roland Garros-2025.

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Дата публикации
Количество просмотров
192
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