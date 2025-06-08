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Яркий камбэк в финале: определился победитель Roland Garros-2025
Карлос Алькарас в драматическом пятисетовом поединке защитил звание чемпиона французского мэйджора.
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 ATP) выиграл Roland Garros-2025 в мужском одиночном разряде.
В финальном матче турнира 22-летний испанец одержал волевую победу над первой ракеткой мира 23-летним итальянцем Янником Синнером.
Поединок длился 5 часов и 31 минуту и завершился со счетом 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.
Алькарас во второй раз подряд стал победителем французского мэйджора. В прошлом году в финале он одолел немца Александра Зверева.
Для Карлоса это пятый титул Grand Slam в карьере. Помимо двух побед на Roland Garros, испанец также дважды выигрывал Wimbledon и один раз триумфовал на US Open.
Ранее сообщалось, что определилась чемпионка женского одиночного турнира Roland Garros-2025.