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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Определились финалисты Roland Garros-2025: кто поборется за трофей

Решающий матч грунтового мейджора среди мужчин состоится 8 июня.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Янник Синнер

Янник Синнер / © Associated Press

Стали известны имена обоих финалистов Roland Garros-2025 в мужском одиночном разряде.

В решающий матч турнира пробились испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.

В полуфинале Алькарас (№2 ATP) победил итальянца Лоренцо Музетти (№7 ATP), который не доиграл поединок из-за травмы – 4:6, 7:6, 6:0, 2:0 (отказ).

В другом полуфинале Синнер (№1 ATP) обыграл серба Новака Джоковича (№6 ATP) – 6:4, 7:5, 7:6.

Мужской финал Roland Garros-2025 состоится в воскресенье, 8 июня.

Действующим чемпионом турнира является Алькарас, который в прошлом году в финале одолел немца Александра Зверева.

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Ранее сообщалось, что определились финалистки женского одиночного турнира Roland Garros-2025.

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Дата публикации
Количество просмотров
56
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