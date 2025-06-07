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Определились финалисты Roland Garros-2025: кто поборется за трофей
Решающий матч грунтового мейджора среди мужчин состоится 8 июня.
Стали известны имена обоих финалистов Roland Garros-2025 в мужском одиночном разряде.
В решающий матч турнира пробились испанец Карлос Алькарас и итальянец Янник Синнер.
В полуфинале Алькарас (№2 ATP) победил итальянца Лоренцо Музетти (№7 ATP), который не доиграл поединок из-за травмы – 4:6, 7:6, 6:0, 2:0 (отказ).
В другом полуфинале Синнер (№1 ATP) обыграл серба Новака Джоковича (№6 ATP) – 6:4, 7:5, 7:6.
Мужской финал Roland Garros-2025 состоится в воскресенье, 8 июня.
Действующим чемпионом турнира является Алькарас, который в прошлом году в финале одолел немца Александра Зверева.
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Ранее сообщалось, что определились финалистки женского одиночного турнира Roland Garros-2025.