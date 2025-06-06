В СНБО сделали жуткое предупреждение для Запада

Война России против Украины

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В СНБО высказались о нежелании Запада остановить РФ. Там подчеркивают: последствия будут хуже.

Об этом заявил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Страны, которые не способны или не хотят остановить агрессора, отвергают мораль, даже не представляют, сколько их граждан погибнет в более жестокой войне в будущем. Так уже было для западной цивилизации", - написал он.

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Ранее Коваленко прокомментировал заявления российской стороны о спецоперации "Паутина", которую Украина совершила в тылу РФ, поразив стратегическую авиацию. Однако российская пропаганда утверждает, что все это дело рук НАТО.

«Довольно смешно наблюдать, как российские пропагандисты и разные „философы“ для Запада типа Дугина, шокированные операцией „Паутина“, пытаются доказывать, что это все сделало НАТО. Постоянная попытка отрицать субъектность Украины все больше выставляет россиян посмешищем не только для внешней, но и внутренней аудитории. Впрочем, заметно отсутствие координации, когда часть военкоров пишет о прогрессе Украины, а другие пропагандисты выдумывают дурака о НАТО», — заключил руководитель СНБО.