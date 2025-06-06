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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Ночью банкоматы ПриватБанка "лягут": что происходит

Работа мобильного приложения и бесконтактные оплаты картами должны оставаться стабильными.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Ночью банкоматы ПриватБанка не будут работать

Ночью банкоматы ПриватБанка не будут работать. / © УНІАН

Сегодня ночью с 00:05 до 05:00 банкоматы ПриватБанка по всей Украине будут временно недоступны из-за плановых технических работ.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

Предупреждение от ПриватБанка. / © ПриватБанк

Предупреждение от ПриватБанка. / © ПриватБанк

"В связи с этим будет отсутствовать возможность выполнить какие-либо операции с помощью банкоматов. Извиняемся за неудобства", - говорится в официальном сообщении.

Работа мобильного приложения и бесконтактные оплаты картами должны оставаться стабильными, однако владельцам карточек следует заранее позаботиться о снятии наличных денег, если она может понадобиться в течение ночи.

Ранее мы сообщали, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ), получившие статус до 24 февраля 2022 года, теперь смогут выбирать способ получения пенсий — не только на банковскую карту, но и наличными в отделениях Укрпочты.

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