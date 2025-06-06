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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Удар РФ по Чернигову: каково общее количество жертв

В Чернигове завершены аварийно-спасательные работы после обстрела РФ.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Последствия обстрела Чернигова

Последствия обстрела Чернигова / © Черниговский городской совет

Российские войска 6 июня ударили по Чернигову, убив гражданских людей. Из-под завалов спасатели деблокировали тела 2 погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как известно, из-за попадания РФ в городе также повреждены жилые многоквартирные дома, детский сад, объекты инфраструктуры.

Напомним, армия РФ 6 июня нанесла удар по Чернигову. В результате обстрела пострадали четыре человека. Еще двое находились под завалами.

«Подвели итоги ликвидации последствий после ночной атаки врага. На месте работают все коммунальные службы. Руководители коммунальных предприятий постараются до конца суток возобновить электропитание и водоснабжение», — сообщил Брыжинский.

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