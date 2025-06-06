Удар РФ по Чернигову: каково общее количество жертв

Последствия обстрела Чернигова / © Черниговский городской совет

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Российские войска 6 июня ударили по Чернигову, убив гражданских людей. Из-под завалов спасатели деблокировали тела 2 погибших.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как известно, из-за попадания РФ в городе также повреждены жилые многоквартирные дома, детский сад, объекты инфраструктуры.

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Напомним, армия РФ 6 июня нанесла удар по Чернигову. В результате обстрела пострадали четыре человека. Еще двое находились под завалами.

«Подвели итоги ликвидации последствий после ночной атаки врага. На месте работают все коммунальные службы. Руководители коммунальных предприятий постараются до конца суток возобновить электропитание и водоснабжение», — сообщил Брыжинский.