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- Украина
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Чернигов атаковали российские беспилотники: какие последствия
В результате ночной атаки дронов-камикадзе в Чернигове сгорел частный дом, повреждены несколько жилищ, ранены.
В ночь на 3 июня 2025 года российские дроны-камикадзе атаковали Чернигов .
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник МВА Дмитрий Брижинский .
Один из "Шахедов" попал в частный сектор города, в результате чего сгорел жилой дом. Также повреждения получили пятиэтажное здание и несколько частных домов.
По обновленной информации, два человека получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и госпитализирован. Другой получил ранение средней тяжести, ему также оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают все аварийные службы, развернут штаб по ликвидации последствий удара. Спасатели продолжают разбор завалов и помогают жителям. Обстоятельства атаки и количество поврежденных объектов уточняются.
Напомним, что в ночь на 25 мая российские войска совершили очередную атаку на Черниговскую область , применив как беспилотники, так и ракетное вооружение.