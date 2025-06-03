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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чернігів атакували російські безпілотники: які наслідки

Унаслідок нічної атаки дронів-камікадзе у Чернігові згорів приватний будинок, пошкоджено кілька осель, є поранені.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 3 червня 2025 року російські дрони-камікадзе атакували Чернігів.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник МВА Дмитро Брижинський.

Один із "Шахедів" влучив у приватний сектор міста, внаслідок чого згорів житловий будинок. Також пошкоджень зазнали п’ятиповерховий будинок і кілька приватних осель.

За оновленою інформацією, двоє людей дістали поранення. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані й госпіталізований. Інший отримав поранення середньої тяжкості, йому також надається необхідна медична допомога.

На місці працюють усі аварійні служби, розгорнуто штаб із ліквідації наслідків удару. Рятувальники продовжують розбір завалів і допомагають мешканцям. Обставини атаки та кількість пошкоджених об'єктів уточнюються.

Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракетне озброєння. Протягом доби зафіксовано 21 обстріл — пролунало щонайменше 47 вибухів.

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