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Чернігів атакували російські безпілотники: які наслідки
Унаслідок нічної атаки дронів-камікадзе у Чернігові згорів приватний будинок, пошкоджено кілька осель, є поранені.
У ніч проти 3 червня 2025 року російські дрони-камікадзе атакували Чернігів.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив начальник МВА Дмитро Брижинський.
Один із "Шахедів" влучив у приватний сектор міста, внаслідок чого згорів житловий будинок. Також пошкоджень зазнали п’ятиповерховий будинок і кілька приватних осель.
За оновленою інформацією, двоє людей дістали поранення. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані й госпіталізований. Інший отримав поранення середньої тяжкості, йому також надається необхідна медична допомога.
На місці працюють усі аварійні служби, розгорнуто штаб із ліквідації наслідків удару. Рятувальники продовжують розбір завалів і допомагають мешканцям. Обставини атаки та кількість пошкоджених об'єктів уточнюються.
Нагадаємо, що у ніч проти 25 травня російські війська здійснили чергову атаку на Чернігівську область, застосувавши як безпілотники, так і ракетне озброєння. Протягом доби зафіксовано 21 обстріл — пролунало щонайменше 47 вибухів.