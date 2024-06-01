Приберіть негайно: вісім речей, яким не місце у вашій спальні — крадуть енергію та позитив

Пам'ятайте, що ваша спальня є вашою святинею. І дуже важливо підтримувати в ній лад, щоб там перебувала лише позитивна енергія.

Спальня — це саме те місце в будинку, де можна відпочити, розслабитися, набратися сил та енергії. Однак вона зовсім не схожа на заспокійливий оазис, коли в там нагромаджується безлад. Інколи це пов'язано з маленьким простором, інколи — з відсутністю організації. Як би там не було, ось вісім речей, які потрібно прибрати зі спальні, щоб там не накопичувалася негативна енергетика.

Дріб'язок

Якщо ви чи ваш партнер регулярно вивертаєте кишені або сумки, швидше за все саме у спальні накопичилося чимало дрібних грошей. Щоб вони не засмічували простір, встановіть на постійному місці (краще не в спальні, а в коридорі чи вітальні) спеціальний контейнер, куди всі члени родини будуть скидати дріб'язок. Так ви точно знатимете, де їх за потреби шукати, а коли контейнер наповниться, можна обміняти копійки на паперові купюри в банку чи магазині.

Паперова робота чи пошта

Цим речам точно не місце у спальні. Навіть якщо ваш робочий простір також розташований в цій кімнаті, краще організувати його так, щоб всі папери і пошта лежали в спеціальному кошику. Але найкраще все-таки винести папери у іншу кімнату.

Тренажери, якими ви не користуєтесь

Напевно, кожна людина хоча б раз у житті купувала велотренажер чи невеликі гирі з наміром почати тренуватися у понеділок. Якщо тепер вони припадають пилом у кутку, слід або переставити ці предмети у інше приміщення, або пожертвувати їх тим, кому вони дійсно потрібні. Вони не лише займають місце, але й накопичують бруд та пил, яким не місце в кімнаті, де ви відпочиваєте.

Додаткові подушки

Вони можуть займати надто багато місця, а тому їх краще зберігати на окремій поличці в шафі. Якщо їх немає, де подіти, краще подарувати комусь чи віддати на благодійність. Але не забудьте перед цим подушки випрати. Навіть, якщо ними не користувалися, на поверхні все ж збирався пил.

Кабелі

Купуючи новий пристрій, ми отримуємо разом з ним ще один зарядний кабель. А тому кількість шнурів в спальні постійно зростає. В кожному домі можна знайти такі кабелі, які вже зовсім не використовуються. Визначте, які з них вже можна викинути, а інші зберігайте в спеціально відведеному для цьому місці.

Журнали та книги

У завзятих читачів на тумбі біля ліжка зазвичай збирається чимало книг. Але якщо ви не читаєте їх активно, вони будуть просто припадати пилом і займати місце. Замість цього краще тримайте поруч лише книгу чи дві, які ви точно читаєте. А інші відкладіть на полички.

Порожні коробки з-під взуття

Як тільки ви починаєте носити нове взуття, вже немає сенсу в зберіганні коробки, особливо, якщо в вашій спальні і так мало місця. Замість цього взуття краще зберігати у спеціальному контейнері або відкритій шафі, де ви завжди будете бачити всю свою колекцію.

Старі чеки

Зім'яті чеки з кишень та сумок також часто лежать поряд з дріб'язком. Якщо їх потрібно зберігати деякий час, відкладіть їх у відповідну папку. Інші ж просто викиніть. Взагалі фахівці радять тримати будь-які речі, що пов'язані з фінансами, подалі від спальні.

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