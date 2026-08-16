Яке свято 23 серпня 2026 року / © ТСН

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23 серпня 2026 року — неділя. 1641-й день війни в Україні.

Яке свято 23 серпня

23 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Лупа / © pexels.com

23 серпня віряни святкують День пам’яті святого мученика Лупа. За переказами, святий Луп жив у III столітті в місті Севастія (Себастія) у Вірменії — одному з важливих центрів раннього християнства. Він був слугою (або близьким учнем) святого мученика Святий великомученик Димитрій Солунський. Після смерті свого наставника Луп зберігав його кров і перстень як святі реліквії та відкрито сповідував християнську віру.

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23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора України / © КМДА

23 серпня в Україні святкують День Державного Прапора України. Державний прапор України символізує єдність народу, свободу, боротьбу за незалежність, гідність і незламність. Його кольори мають глибоке історичне та культурне значення: традиційно вважається, що синій колір уособлює мирне небо, а жовтий — родючі українські поля та достаток. Офіційно День Державного Прапора України було встановлено 2004 року указом Президента України. Пізніше, 2009 року, до указу внесли зміни, щоб започаткувати щорічну урочисту церемонію підняття українського прапора 23 серпня.

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23 серпня Всесвітній день топлес / © pexels.com

Також 23 серпня Всесвітній день топлес. Акція Go Topless Day була започаткована 2007 року американською організацією Go Topless. Її метою стало привернення уваги до того, що в багатьох країнах і регіонах чоловікам дозволено перебувати без сорочки в громадських місцях, тоді як для жінок подібна поведінка часто заборонена або засуджується.

23 серпня Міжнародний день сліпих собак / © pexels.com

А ще 23 серпня Міжнародний день сліпих собак. Головна мета Міжнародного дня сліпих собак — нагадати людям, що втрата зору не означає втрату якості життя для тварини. Багато сліпих собак можуть жити щасливим життям: гратися, гуляти, навчатися командам і бути чудовими домашніми улюбленцями.

23 серпня святкують День дослідників інтернету / © pexels.com

23 серпня святкують День дослідників інтернету. Цей день нагадує про важливу роль тих, хто допомагає знаходити, обробляти та поширювати знання в цифровому світі: журналістів, науковців, аналітиків, бібліотекарів, фактчекерів, дослідників даних та просто допитливих користувачів.

23 серпня День пам’яті жертв сталінізму та нацизму / © pexels.com

Також 23 серпня День пам’яті жертв сталінізму та нацизму. У країнах Європейського Союзу цей день також відомий як Європейський день пам’яті жертв усіх тоталітарних і авторитарних режимів. Дата пов’язана з підписанням 23 серпня 1939 року договору про ненапад між Нацистська Німеччина та Радянський Союз, відомого як пакт Молотова — Ріббентропа. Таємний додатковий протокол до цього договору передбачав поділ сфер впливу у Східній Європі між двома державами. Наслідком стало, зокрема, вторгнення СРСР до східних територій Польщі у вересні 1939 року та подальші трагічні події для багатьох народів регіону.

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23 серпня Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації / © pixabay.com

А ще 23 серпня Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації. Цей день був проголошений ЮНЕСКО 1997 року. Дата 23 серпня була обрана на честь подій 1791 року на острові Сан-Домінго (нині Гаїті), де розпочалося велике повстання поневолених людей, яке стало важливим етапом у боротьбі проти рабства та призвело до створення незалежної держави Гаїті.

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