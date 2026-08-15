Путін може готувати новий наступ на Україну взимку — NYT

Російський військовий

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Західні посадовці та аналітики очікують, що Росія може посилити бойові дії взимку та розпочати новий наступ на українські позиції й цивільну інфраструктуру.

Про це пише The New York Times.

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За оцінками співрозмовників видання, російський лідер Володимир Путін може спробувати скористатися дефіцитом засобів протиповітряної оборони в України та збільшити інтенсивність ударів у зимовий період.

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Деякі західні чиновники також припускають, що Кремль може оголосити обмежену мобілізацію для поповнення армії. Водночас очікується, що таке рішення, якщо його ухвалять, може з’явитися вже після парламентських виборів у Росії у вересні.

На Заході також побоюються подальшої ескалації війни, якщо Путін вирішить посилити тиск не лише на Україну, а й перевірити єдність НАТО, виходячи за межі гібридних атак у Європі.

При цьому, за даними NYT, наразі майже немає ознак того, що Путін готовий до серйозних переговорів щодо завершення війни.

Російський лідер продовжує наполягати щонайменше на встановленні повного контролю над Донбасом. Західні чиновники та аналітики вважають, що якщо Росії не вдасться досягти цієї мети до осені 2027 року, ймовірність переговорів може зрости.

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На цьому тлі Франція, Німеччина та Велика Британія працюють над спільною позицією щодо можливих майбутніх переговорів про завершення війни. Європейські країни прагнуть гарантувати собі місце за столом переговорів і не допустити домовленостей між Вашингтоном і Москвою без участі Європи та України.

Європейські чиновники виходять із того, що будь-які переговори з Росією, ймовірно, проходитимуть за провідної ролі США. Водночас у Європі вважають, що питання завершення війни та майбутніх відносин із Росією надто важливі, щоб повністю залишати їх на розсуд Вашингтона.

Мобілізація в Росії: останні новини

Як зазначають експерти, російська влада створює умови для того, щоб оголосити офіційну мобілізацію і, ймовірно, запровадити воєнний стан у Росії, готуючись до можливих громадських заворушень, адже мобілізація залишається вкрай непопулярною серед російського суспільства.

Водночас рішення про мобілізацію залишається особистим рішенням Путіна і зрештою залежить від його власної оцінки ситуації на полі бою та внутрішньої стабільності Кремля. Поки що незрозуміло, чи ухвалить Путін таке рішення найближчим часом і в якому саме форматі може бути оголошена мобілізація.

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Український президент Володимир Зеленський припустив, що російський диктатор Володимир Путін готує нову хвилю мобілізації, під час якої прагне залучити близько 500 тисяч осіб. Оголошення мобілізації може відбутися протягом кількох тижнів. Головна мета Кремля — не лише посилити війська у війні проти України, а й залякати європейські країни-члени НАТО ризиком масштабування конфлікту.

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