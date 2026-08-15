Patriot у Києві залишилися порожніми під час російських атак — Financial Times

Patriot / © соцмережі

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Під час останніх хвиль російських ударів балістичними ракетами українська ППО не змогла перехопити частину цілей через гострий дефіцит ракет до систем Patriot.

Як пише Financial Times, у критичні моменти пускові установки комплексів у Києві залишалися без перехоплювачів.

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За даними видання, Україна вже використала невелику кількість ракет-перехоплювачів, які останніми тижнями передали США. Через це під час атак 5 та 8 серпня жодну балістичну ракету, випущену по столиці, перехопити не вдалося.

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5 серпня Росія атакувала Київ 24 балістичними та чотирма протикорабельними ракетами, а також 115 дронами. Українська ППО збила 98 безпілотників, однак жодної ракети. Через три дні по Києву вдарили ще шість балістичних ракет, внаслідок чого загинули троє людей.

Україні бракує ракет до Patriot

За словами українських чиновників, на яких посилається FT, дефіцит перехоплювачів став настільки гострим, що Повітряні сили перестали регулярно повідомляти повну кількість випущених Росією ракет, аби не розкривати, скільки з них не вдається збивати.

Президент Володимир Зеленський після однієї з атак знову закликав партнерів пришвидшити постачання засобів ППО та ракет до них.

За оцінками Києва, для протидії очікуваним масованим ударам Росії по енергетичній, газовій та водній інфраструктурі взимку Україні потрібно щонайменше 300 перехоплювачів PAC-3 для Patriot.

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Росія нарощує застосування балістики

Дефіцит ракет до Patriot збігся зі зростанням виробництва та використання балістичних ракет Росією.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький повідомив, що в липні російські війська застосували рекордну кількість балістичних і гіперзвукових ракет — 198. За його словами, Росія виробляє близько 60 балістичних ракет щомісяця, а лише в липні використала щонайменше 65.

Україна звернулася до європейських партнерів, які мають запаси ракет Patriot, з проханням передати більше перехоплювачів. Серед таких країн FT називає Іспанію та Грецію.

Водночас частина союзників не поспішає скорочувати власні запаси після війни з Іраном, яка також призвела до значного використання американських ракет-перехоплювачів.

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За даними FT, президент США Дональд Трамп поки не погодив передачу Україні додаткових комплексів і перехоплювачів Patriot на найближчі місяці. Водночас заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що прямої відмови з боку Вашингтона не було і Київ продовжує розраховувати на нові поставки.

Нагадаємо, 8 серпня Зеленський заявив про домовленість зі США щодо щомісячного постачання ракет для систем Patriot і зазначив, що серйозно допомогти також можуть Німеччина та Польща. Окрім цього, Україна працює над створенням власної балістики спільно з європейськими партнерами.

Зеленський також повідомив, що виробництво ракет для Patriot в Україні за американськими ліцензіями наразі гальмується через бюрократичні процедури, хоча політичне рішення про передавання технологій США вже ухвалили. За словами глави держави, розгортання виробництва може тривати від 12 місяців до кількох років.

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