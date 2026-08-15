Вибухи один за одним: дрони атакують Саваслейку, де базуються носії «Кинджалів»

МІГ-31К / © Associated Press

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Безпілотники у ніч проти 15 серпня атакують російську авіабазу «Саваслейка» у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет «Кинжал».

Про це інформують телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів.

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Мешканці у місцевих чатах повідомляють про гучні вибухи в районі аеродрому. За їхніми словами, з часом вибухів стає дедалі більше.

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Крім того, повідомляється, що в районі дислокації МіГ-31К видно клуби диму та вогонь.

Пожежа на авіабазі Саваслейка / © Exilenova+

Раніше повідомлялося, що Росія змушена оптимізувати нічні атаки, комбінуючи балістичні ракети з важкоперехоплюваними реактивними безпілотниками «Геран-4» та «Геран-5» на тлі постійної технологічної гонки з українською ППО.

Ми раніше інформували, що у Новоросійську лунають вибухи, активно працює російська протиповітряна оборона, а місцеві жителі повідомляють про дим і сильний запах гару.

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