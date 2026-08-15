Росія отримала новий удар: Туреччина скорочує закупівлю нафти після атак України

Нафтовий танкер / © Associated Press

Реклама

У липні Туреччина зменшила обсяги імпорту нафти з російських портів, а вже у серпні може скоротити їх ще сильніше.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

За даними LSEG, минулого місяця Туреччина отримала близько 900 тисяч тонн російської нафти. Для порівняння, у червні цей показник становив приблизно 1,2 мільйона тонн.

Реклама

Найбільше скоротилися поставки через Чорне море. У липні вони становили понад 300 тисяч тонн проти близько 600 тисяч тонн місяцем раніше.

Проблеми з експортом російської нафти виникли на тлі активізації українських ударів по нафтовій інфраструктурі РФ. Зокрема, у липні обсяги відвантаження через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) скоротилися приблизно на 20%.

Нестабільною також залишалася робота нафтового термінала в Новоросійську, через який Росія здійснює значну частину морського експорту.

Ситуація може погіршитися для Москви й у серпні. За оцінками LSEG, цього місяця Туреччина може отримати лише близько 200 тисяч тонн нафти з російських чорноморських портів.

Реклама

Наразі очікується прибуття до Туреччини двох танкерів із казахстанською нафтою KEBCO. Водночас поставки російських сортів CPC Blend або Urals поки не заплановані.

На тлі перебоїв із російськими поставками Туреччина почала активніше шукати альтернативні джерела сировини.

Трейдери зазначають, що Анкара намагається диверсифікувати імпорт, аби зменшити залежність від поставок через Чорне море. Зокрема, у серпні Туреччина планує здійснити нетиповий для себе імпорт нафти з Бразилії та Гаяни.

Водночас турецька влада раніше вже висловлювала занепокоєння через атаки на танкери, пов’язані з Росією, поблизу турецьких вод. В Анкарі наголошували, що подібні інциденти створюють додаткові ризики для безпеки судноплавства та регіональної торгівлі.

Реклама

Таким чином, атаки на російську нафтову інфраструктуру поступово впливають не лише на експорт РФ, а й на поведінку одного з її ключових покупців — Туреччини.

Раніше повідомлялося, що Туреччина запропонувала Росії та Україні запровадити мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі на тлі загострення атак на цивільне судноплавство.

Ми раніше інформували, що після української атаки на Новоросійськ біля порту припинили роботу два найбільші зернові термінали Росії.

Новини партнерів