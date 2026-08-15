ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар по Запоріжжю: російський дрон влучив у торговий центр

Також зафіксовано влучання в одне з промислових підприємств.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ворог атакував Запоріжжя

Ворог атакував Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 15 серпня ворог атакував ударними безпілотниками Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він заявив, що один з ударних безпілотників атакував торговий центр, після чого там виникла пожежа.

Крім того, ворог завдав удару й по території одного з промислових підприємств.

Раніше повідомлялося, що двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.

Ми раніше інформували, що російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie