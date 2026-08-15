Нічний удар по Запоріжжю: російський дрон влучив у торговий центр

Ворог атакував Запоріжжя / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У ніч проти 15 серпня ворог атакував ударними безпілотниками Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Він заявив, що один з ударних безпілотників атакував торговий центр, після чого там виникла пожежа.

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Крім того, ворог завдав удару й по території одного з промислових підприємств.

Раніше повідомлялося, що двоє людей постраждали внаслідок ворожого удару по Запорізькому району увечері, 13 серпня.

Ми раніше інформували, що російські війська вдарили безпілотником по автобусу у Запорізькому районі.

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