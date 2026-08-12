Удар по Запоріжжю / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

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У ніч проти 12 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, ворог поцілив по торговельному центру в одному зі спальних районів міста. На місці влучання виникла пожежа. На фото видно, що атака ворога припала на “Епіцентр”.

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Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" і будинок, частина міста без світла (відео, фото) (6 фото) © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Також внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок. У ньому вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Пожежу, яка виникла поруч, рятувальники вже ліквідували.

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Крім того, через російський удар близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя залишилися без електроенергії.

© Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає.

Нагадаємо, що у минулу ніч кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі

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