- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 662
- Час на прочитання
- 1 хв
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" і будинок, частина міста без світла (відео, фото)
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя виникли пожежі, пошкоджено торговельний центр і приватний будинок. Близько 1200 споживачів залишилися без електроенергії.
У ніч проти 12 серпня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Про наслідки атаки повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, ворог поцілив по торговельному центру в одному зі спальних районів міста. На місці влучання виникла пожежа. На фото видно, що атака ворога припала на “Епіцентр”.
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено "Епіцентр" і будинок, частина міста без світла (відео, фото) (6 фото)
Також внаслідок атаки було пошкоджено приватний будинок. У ньому вибито вікна, пошкоджено ворота та паркан. Пожежу, яка виникла поруч, рятувальники вже ліквідували.
Крім того, через російський удар близько 1200 споживачів в одному з районів Запоріжжя залишилися без електроенергії.
Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи, щойно це дозволить безпекова ситуація.
За попередніми даними, внаслідок атаки постраждалих немає.
Нагадаємо, що у минулу ніч кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 20, є загиблі