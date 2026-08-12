У Росії після атаки дронів зупинився найбільший завод скрапленого газу — Reuters

Запсибнефтехім / © Вікіпедія

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Російський нафтохімічний комплекс «Запсибнефтехім» компанії «Сибур» у Тобольську Тюменської області припинив роботу після атаки дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела в галузі.

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За їхніми даними, підприємство було пошкоджене внаслідок атаки безпілотників у понеділок, 10 серпня. Один зі співрозмовників агентства заявив, що завод зупинили на невизначений термін — фахівці оцінюють масштаби пошкоджень та їхні наслідки.

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Губернатор Тюменської області Олександр Моор раніше повідомляв про пожежу на промисловому об'єкті після атаки дронів, однак не називав підприємство. Компанія «Сибур» відмовилася коментувати ситуацію Reuters.

«Запсибнефтехім» є найбільшим у Росії виробником скрапленого нафтового газу. За даними галузевих джерел агентства, підприємство виробляє близько 6 млн тонн LPG на рік — приблизно 40% загального російського виробництва. Близько половини цього обсягу використовується як сировина для нафтохімічного виробництва самого комплексу «Сибур» у Тобольську.

Після атаки на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарно-сировинній біржі 11 серпня не пропонувалися партії скрапленого газу з тобольського пункту відвантаження. Раніше там регулярно продавали близько 4 тис. тонн пропан-бутанової суміші на добу.

Нагадаємо, що українські удари вже спричинили серйозні перебої в роботі російської нафтопереробної галузі. Зокрема, наприкінці липня Тюменський НПЗ повністю зупинив роботу після атаки безпілотників. Підприємство розташоване більш ніж за 2000 км від українського кордону, а збої на ньому могли посилити дефіцит пального на внутрішньому ринку РФ.

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Раніше також повідомлялося, що Росія почала імпортувати бензин з Індії на тлі скорочення внутрішньої переробки нафти через українські удари по НПЗ. Москва перед цим припинила експорт пального, щоб забезпечити свій ринок.

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