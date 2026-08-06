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СБУ атакувала стратегічний НПЗ РФ: на заводі пролунали вибухи та спалахнули пожежі
СБУ та Сили оборони вдарили по НПЗ у Ярославлі та кораблях ФСБ в окупованій Керчі.
Служба безпеки України разом із Силами оборони завдали ударів по ворожих об’єктах. Під атаку потрапили Ярославський нафтопереробний завод, що за понад 700 кілометрів від кордону, та кораблі ФСБ РФ в окупованій Керчі.
Про це повідомила СБУ.
Наслідки удару по Ярославському НПЗ
У СБУ зазначили, що уражений Ярославський НПЗ («Славнефть — ЯНОС») входить до п’ятірки найбільших нафтопереробних підприємств Росії та має потужність близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує бензином, дизелем, авіаційним гасом та іншими нафтопродуктами центральні регіони РФ та столичну агломерацію.
«Внаслідок атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а в чотирьох різних частинах заводу виникли пожежі», — повідомили у СБУ.
За попередніми даними, пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що призвело до її розливу, причому два резервуари охоплені вогнем. Окрім цього, пошкоджень зазнали важливі технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, де також виникли пожежі.
Атака на кораблі в Керчі
Зазначається, що окрім нафтопереробного заводу, українські безпілотники атакували порт у тимчасово окупованій Керчі (АР Крим). Унаслідок ударів пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту 10410 («Світляк») берегової охорони ФСБ РФ — «Балаклава» та «Керч».
У спецслужбі зазначили, що й надалі знищуватимуть військові об’єкти, заводи та інші цілі, які працюють на війну проти України.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, 6 серпня українські військові завдали потужних ударів по двох нафтозаводах у Росії, які розташовані за понад 1300 кілометрів від лінії фронту. Також у Чорному морі вдарили по російських військових катерах та суднах «тіньового флоту».
Також у ніч проти 6 серпня Ярославль зазнав атаки безпілотників, унаслідок чого спалахнув ключовий для РФ нафтопереробний завод («Славнєфть-ЯНОС»).