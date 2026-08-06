Windows просить оновитися не просто так: які ризики чекають на ваш ПК

Чи можна не оновлювати Windows / © Reuters

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Оновлення Windows завжди «вилазять» невчасно — коли треба терміново допрацювати за комп’ютером, надіслати лист чи є інші важливі справи. Сповіщення, які надходять одне за одним, починають дратувати. Та чи варто пропускати оновлення ОС Windows і які можуть бути наслідки, якщо цього не робити?

Про це пише BGR.

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Що станеться з комп’ютером, якщо ігнорувати оновлення Windows

Операційна система Windows має багато функцій, які можуть уповільнювати роботу комп’ютера. Утім, вона також пропонує чимало корисних прихованих можливостей та маловідомих налаштувань приватності, які роблять користування зручнішим. Багато з таких корисних функцій з’являється саме після оновлень.

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Відмова від оновлення рідко призводить до раптового краху системи, але вона залишає відкритими вразливості, якими люблять користуватися зловмисники. Річ у тім, що Microsoft найчастіше усуває прогалини вже після того, як їх виявляють дослідники, клієнти чи хакери. Щойно оновлення виходить у світ, кіберзлочинці уже знають, які саме ПК залишаються незахищеними.

Центр оновлення Windows — це насамперед про закриття прогалин у безпеці. Якщо система залишається вразливою, вона стає легкою здобиччю для шахраїв та вірусів.

Найвідоміший приклад подібного нехтування — масштабна кібератака вимагача WannaCry. Microsoft випустила виправлення до системи у березні 2017 року, але сотні тисяч користувачів не встановили його, і продовжили працювати на застарілих версіях Windows.

Масштаби кібератаки виявилися катастрофічними: понад 300 тисяч ПК у 150 країнах вийшли з ладу. Це зупинило роботу лікарень, заводів і великих компаній.

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У цьому й полягає основна небезпека відмови від оновлення Windows. Навіть якщо пристрій зовні працює бездоганно, незахищена система може непомітно стати жертвою шахраїв, крадіжки облікових даних або прихованого зламу ще до того, як ви щось запідозрите.

Експерти радять встановлювати оновлення операційки Windows, щойно воно виходить, та перезавантажувати її на вимогу.

Чи захищають зір комп’ютерні окуляри

Нагадаємо, комп’ютерні окуляри не мають діоптрій і не покращують зір, а їхній ефект часто є наслідком плацебо. За словами офтальмохірурга Володимира Мельника, зорова перевтома під час роботи за монітором виникає через рідше кліпання та м’язову напругу й може вказувати на короткозорість, астигматизм або синдром сухого ока.

Окуляри також не здатні захистити дітей від короткозорості чи створити «захисний мікроклімат», адже вони не впливають на зволоженість очей і температуру повітря, а лише пом’якшують контрастність.

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Крім того, комп’ютерні окуляри не прискорюють природне відновлення клітин рогівки чи сітківки та не запобігають ушкодженням сітківки, спричиненим глаукомою, травмами, віковими змінами чи діабетом. Єдиний їхній реальний захист — це блокування синьо-фіолетового спектра та ультрафіолету. Це за умови, що на лінзах є сертифіковане покриття UV400.

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