Топ-5 помилок користувачів Windows, які псують систему

Windows / © Pixabay

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Чимало збоїв у роботі Windows трапляються не через проблеми з системою, а через неправильні дії користувача. Просте ігнорування базових правил призводить до втрати даних, зниження продуктивності та навіть до серйозних витрат. Розуміння поширених помилок допоможе уникнути неприємностей і підвищити стабільність роботи вашого комп’ютера.

Про це пише видання Рcwelt.

Відсутність резервного копіювання — ризик втратити все

Несподіваний вихід з ладу жорсткого диска, зараження вірусом або випадкове видалення важливого файлу — і дані зникають. Багато хто не замислюється про резервне копіювання, поки не стається найгірше. Щоб уникнути таких ситуацій, варто налаштувати автоматичне створення резервних копій на зовнішні носії або у хмару (наприклад, OneDrive чи Google Drive). Регулярність — ключ до надійності. Не забувайте іноді перевіряти працездатність своїх бекапів: пошкоджена або застаріла копія — майже як її відсутність.

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Втрата ключа BitLocker — блокування доступу до власних файлів

BitLocker забезпечує надійне шифрування дисків, однак забути зберегти ключ відновлення — одна з найнебезпечніших помилок. Якщо цей ключ буде втрачено, доступ до даних буде назавжди заблоковано. Щойно ви активуєте BitLocker, обов’язково збережіть ключ у своєму акаунті Microsoft або у фізичному вигляді — на іншому пристрої чи роздруківці. Перевірити стан шифрування можна, набравши в пошуку Windows фразу «Керування BitLocker».

Ігнорування оновлень — небезпечна відкритість для атак

Багато користувачів відкладають встановлення оновлень, вважаючи це зайвим. Насправді оновлення системи часто містять важливі виправлення вразливостей та покращення продуктивності. Щоб не залишити свій ПК беззахисним, увімкніть автоматичне оновлення та дозвольте системі перезавантажитися, коли цього потребує інсталяція. Рекомендується налаштувати зручний час для оновлень, щоб не заважати роботі.

Вимкнення вбудованого антивіруса — запрошення для загроз

Відмова від Захисника Windows без встановлення альтернативного антивіруса — помилка, яка часто призводить до зараження системи. Сучасні загрози діють непомітно, і навіть досвідчений користувач може не помітити проблему. Захисник Windows є достатньо потужним для більшості сценаріїв. Уникайте одночасного використання кількох антивірусних програм — це викликає конфлікти. Перевірте стан системного захисту, увівши «Безпека у Windows» у пошуку.

Щоденна робота під обліковим записом адміністратора — зайвий ризик

Якщо ви щодня використовуєте обліковий запис з правами адміністратора, будь-яке шкідливе ПЗ, яке потрапить на ваш комп’ютер, також отримає повний доступ. Безпечніше працювати у звичайному (стандартному) акаунті, а права адміністратора надавати лише у разі потреби. Це суттєво знижує ризик системних змін або втрати даних у разі зараження.

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Переважна більшість проблем із Windows виникає не через її недоліки, а через людську недбалість. Своєчасне оновлення системи, регулярне резервне копіювання, базові правила безпеки — ці прості дії здатні врятувати ваші дані та нерви. Перевірте, чи дотримуєтесь ви хоча б цих п’яти базових порад — це мінімум, який дозволить уникнути багатьох проблем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те що від 14 жовтня 2025 року компанія Microsoft припинить роботу OneNote на пристроях із Windows 10. Це рішення пов’язане з завершенням життєвого циклу самої операційної системи.