Топ-5 ошибок пользователей Windows, которые портят систему

окна / © Pixabay

Реклама

Многие сбои в работе Windows случаются не из-за проблем с системой, а из-за неправильных действий пользователя. Простое игнорирование базовых правил приводит к потере данных, снижению производительности и даже к серьезным затратам. Понимание распространенных ошибок поможет избежать неприятностей и повысить стабильность работы вашего компьютера.

Об этом пишет издание Рсwelt

Отсутствие резервного копирования — риск потерять все

Неожиданный выход из строя жесткого диска, заражение вирусом или случайное удаление важного файла — и данные исчезают. Многие не задумываются о резервном копировании, пока не происходит худшее. Чтобы избежать таких ситуаций, стоит настроить автоматическое создание резервных копий на внешние носители или в облако (например, OneDrive или Google Drive). Регулярность — ключ к надежности. Не забывайте иногда проверять работоспособность своих бэкапов: поврежденная или устаревшая копия — почти как ее отсутствие.

Реклама

Потеря ключа BitLocker — блокировка доступа к собственным файлам

BitLocker обеспечивает надежное шифрование дисков, однако забыть сохранить ключ восстановления — одна из самых опасных ошибок. Если этот ключ будет потерян, доступ к данным будет навсегда заблокирован. Как только вы активируете BitLocker, обязательно сохраните ключ в своем аккаунте Microsoft или в физическом виде — на другом устройстве или распечатке. Проверить состояние шифрования можно, набрав в поиске Windows фразу «Управление BitLocker».

Игнорирование обновлений — опасная открытость для атак

Многие пользователи откладывают установку обновлений, считая это лишним. На самом деле обновления системы часто содержат важные исправления уязвимостей и улучшения производительности. Чтобы не оставить свой ПК беззащитным, включите автоматическое обновление и позвольте системе перезагрузиться, когда этого требует установка. Рекомендуется настроить удобное время для обновлений, чтобы не мешать работе.

Отключение встроенного антивируса — приглашение для угроз

Отказ от Защитника Windows без установки альтернативного антивируса — ошибка, которая часто приводит к заражению системы. Современные угрозы действуют незаметно, и даже опытный пользователь может не заметить проблему. Защитник Windows достаточно мощный для большинства сценариев. Избегайте одновременного использования нескольких антивирусных программ — это вызывает конфликты. Проверьте состояние защиты системы, введя «Безопасность в Windows» в поиске.

Ежедневная работа под учетной записью администратора — лишний риск

Если вы ежедневно используете учетную запись с правами администратора, любое вредоносное ПО, которое попадет на ваш компьютер, также получит полный доступ. Безопаснее работать в обычном (стандартном) аккаунте, а права администратора предоставлять только в случае необходимости. Это существенно снижает риск системных изменений или потери данных в случае заражения.

Реклама

Подавляющее большинство проблем с Windows возникает не из-за ее недостатков, а из-за человеческой халатности. Своевременное обновление системы, регулярное резервное копирование, базовые правила безопасности — эти простые действия способны спасти ваши данные и нервы. Проверьте, придерживаетесь ли вы хотя бы этих пяти базовых советов — это минимум, который позволит избежать многих проблем.

Напомним, ранее мы писали о том что с 14 октября 2025 года компания Microsoft прекратит работу OneNoteна устройствах с Windows 10. Это решение связано с завершением жизненного цикла самой операционной системы.