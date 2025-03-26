Microsoft готовится отключить важную программу для Windows – пользователям придется искать замену

Чтобы предупредить об изменениях начиная с июля 2025 года, в приложении начнут появляться сообщения с напоминаниями.

С 14 октября 2025 года Microsoft прекратит работу OneNote на устройствах с Windows 10. Это решение связано с завершением жизненного цикла самой операционной системы.

Об этом сообщает Neowin.

OneNote долго оставался одним из самых удобных инструментов для создания заметок и хранения важной информации. Для многих пользователей его недоступность станет неожиданным и неприятным изменением.

Чтобы предупредить об изменениях начиная с июля 2025 года, в приложении начнут появляться сообщения с напоминаниями. Также ожидается искусственное снижение скорости синхронизации – вероятно, как способ мотивировать пользователей перейти на более новую ОС или оформить подписку на Microsoft 365.

В Microsoft рекомендуют два способа: обновить систему в Windows 11, где OneNote будет продолжать поддерживать, или перейти на отдельную десктопную версию OneNote, которая входит в Office, но доступна только по подписке.

Итак, осенью 2025 года пользователи, оставшиеся на Windows 10, рискуют потерять доступ к OneNote, если заранее не позаботятся об альтернативе.

Ранее сообщалось, что Microsoft и OpenAI ведут расследование после возникновения подозрений, что китайский стартап в сфере искусственного интеллекта DeepSeek незаконно получил данные по технологиям OpenAI.