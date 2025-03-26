Рютте пригрозил Путину: детали

Москва была и остается самой большой угрозой для Североатлантического союза.

Российская Федерация столкнется со всей силой и жестокостью НАТО при вторжении на любую страну-члена Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, сообщает The Guardian.

По словам политика, Москва была и остается самой большой угрозой для Альянса. В настоящее время РФ переходит на экономику военного времени, что будет иметь большое влияние на ее потенциал и способность построить свои вооруженные силы.

Кроме того, Рютте повторил обещание защищать Польшу и любого другого члена НАТО в случае вторжения.

"Когда речь идет об обороне Польши и всеобщей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, он встретится со всей силой этого жестокого альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть очень понятно на Путину и любому другому, кто-то, кто-то другой, кто".

Напомним, глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский заявил, что боезапасы страны ограничены. В случае войны оборона Польши при сегодняшнем уровне поставок могла бы длиться неделю-две до прибытия помощи от союзников.

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