Рютте пригрозив Путіну: деталі

Російська Федерація зіткнеться з усією силою та жорстокістю НАТО у разі вторгнення на будь-яку країну-члена Альянсу.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте, якого повідомляє The Guardian.

За словами політика, Москва була й залишається найбільшою загрозою для Альянсу. Наразі РФ переходить на економіку воєнного часу, а це матиме великий вплив на її потенціал та здатність розбудувати свої збройні сили.

Крім того, Рютте повторив обіцянку захищати Польщу й будь-якого іншого члена НАТО у разі вторгнення.

"Коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-якого іншого союзника, він зустрінеться з усією силою цього жорстокого альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас", - заявив Марк Рютте.

Нагадаємо, голова Бюро національної безпеки Польщі Даріуш Луковський заявив, що боєзапаси країни обмежені. У разі війни оборона Польщі за сьогоднішнього рівня постачань могла б тривати тиждень-два до прибуття допомоги від союзників.

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