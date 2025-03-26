Боезапасы Польши ограничены: сколько страна сможет обороняться без союзников

Как долго Польша сможет защищаться в случае войны? Генерал Луковский объяснил, что запасов боеприпасов хватит на неделю или две.

В случае войны оборона Польши при сегодняшнем уровне поставок могла бы длиться неделю-две до прибытия помощи от союзников.

Об этом в эфире телеканала Polsat заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Дариуш Луковский, отвечая на вопрос, как долго страна может защищаться от агрессии до прихода союзников.

Луковский сказал, что в польской армии до сих пор сохраняется сочетание старой и новой техники, а нехватка боеприпасов касается преимущественно устаревшего вооружения.

"Все эти боевые средства и платформы, которые мы ввели в вооруженные силы за последние годы, параллельно обеспечиваются и боеприпасами (...). В этом случае ситуация выглядит значительно лучше", — заявил генерал.

Сколько может обороняться Польша?

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У главы Бюро нацбезопасности спросили, как долго Польша сможет защищаться до прибытия помощи от союзников.

"Я думаю, что в зависимости от способа ведения боя, оборона могла бы длиться неделю или две при нынешнем уровне запасов", – ответил Луковский.

В то же время он подчеркнул, что оценить точный срок сложно, поскольку все зависит от ситуации при непосредственном столкновении с противником.

По словам генерала, у Польши много механизмов для пополнения боеприпасов, в частности программы обмена запасами с союзниками.

Наращивание оборонного потенциала Польши

Говоря об оборонных возможностях Польши, Луковский отметил, что в условиях продолжающейся войны в Украине "мы находимся на таком этапе, когда отсрочиваем угрозу и ежедневно наращиваем потенциал".

"Рассчитываем, что в течение двух-трех лет мы настолько восстановим потенциал, что сможем реально противостоять возможной агрессии России", – сказал глава Бюро нацбезопасности.

Он добавил, что передача вооружения Украине осуществляется осторожно и Польша никогда не делала этого бесконтрольно.

Помощь Польши странам Балтии

У Луковского также спросили, придет ли Польша на помощь странам Балтии в случае нападения России в соответствии с пятой статьей Устава НАТО.

"Нужно исходить из того, что да", – ответил генерал, добавив, что конкретные планы действий уже согласованы между союзниками.

"Это не будет случайной реакцией на подобные сценарии", – подчеркнул чиновник.

Напомним, в начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия будет готова к масштабной войне через три-четыре года. Так что политик анонсировал беспрецедентную кампанию военной подготовки в Польше.