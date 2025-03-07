Польша готовится к войне: Дональд Туск озвучил планы России

Россия через 4 года будет готова к полномасштабной войне, а потому Польша готовится к угрозе.

Россия будет готова к масштабной войне через три-четыре года, об этом заявил премьер Польши. По словам Дональда Туска, об этом шла речь во время саммита Европейского Совета с участием Украины, когда лидеры государств-союзниц делились своими разведданными. Туск уже анонсировал беспрецедентную кампанию военной подготовки в собственном государстве.

О чем идет речь, и как война в Украине повлияла на подготовку других европейских стран – в материале корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Какие планы у Польши по подготовке к войне

Подготовить каждого взрослого мужчину в стране на случай войны - такие планы с парламентской трибуны озвучивает польский премьер. Дональд Туск говорит - правительство рассматривает пример Швейцарии, где речь идет о ежегодных учениях. Они не обязательны, но граждане имеют стимулы, чтобы их пройти. Для женщин такая подготовка - будет сугубо добровольной.

Глава польского правительства озвучивает еще один план - выйти из двух конвенций, касающихся запрета использования противопехотных мин и кассетных боеприпасов. Туск отмечает - понимает, что это нехорошо, но те, кто может угрожать польской безопасности, такие боеприпасы имеют. В частности, говорит глава польского правительства, Россия будет готова к масштабной войне через три-четыре года. По крайней мере, такие данные сейчас имеют европейские союзники.

Дональд Туск

Как происходит военная подготовка за границей

Именно российская агрессия – стала для 23-летнего немца Ганнеса стимулом пойти на военную подготовку. Программа, к которой он присоединился, была создана еще в 2018 году. Ее цель – восполнить пробелы после того, как страна отказалась от призыва в 2011 году. Ганнес – студент, но военную подготовку ему удается совмещать с учебой.

"Я направил свою заявку после того, как Россия вторглась в Украину – просто потому, что было понятно, что наша ситуация безопасности изменилась фундаментально, и я просто хотел внести свой скромный вклад в нашу безопасность", – говорит он.

Ганнес

Эта программа подготовки предусматривает три недельных периода, во время которых обучают все необходимые навыки. Увольняться с работы, если работаешь, для учебы не нужно. Именно поэтому, говорят представители программы, она так популярна среди немцев. По завершении тренировок — участники могут помогать военным или гражданским международным организациям, например "Красному кресту". А также могут нести ответственность за защиту инфраструктуры – в случае учений или нападения. Германия также планирует увеличивать количество резервистов – из нынешних 60 тысяч – в три раза в ближайшие годы.

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