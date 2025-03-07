Грипп атакует Украину: где ситуация самая плохая

Поэтому в некоторых регионах введены карантинные и ограничительные меры.

Украина вошла в эпидсезон гриппа. По данным Минздрава, вирусы гриппа циркулируют в 22 областях, а в пяти регионах – превышен эпидемический порог.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игоря Кузина в эфире телемарафона.

"Сегодня в 22 областях страны зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа, что свидетельствует о переходе от ОРВИ к гриппу. В Житомирской, Ровенской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях эпидпорог превышен", – заявил Кузин.

Также в 12 областях наблюдается незначительное повышение уровня заболеваемости, и местные власти принимают решение о локальных ограничениях.

Заболеваемость гриппом в текущем эпидсезоне типична, но на 13-15% ниже, чем в прошлом году.

Еженедельно гриппом и ОРВИ болеет от 250 до 270 тысяч украинцев. За весь сезон из-за осложнений от гриппа и ОРВИ умерли 33 человека, и все они не были вакцинированы.

Кузин подчеркнул, что обычно за сезон фиксируется около 50 летальных исходов.

"Уровень госпитализации остается низким – около 9 тысяч человек в неделю", – отметил главный санврач.

Несмотря на угрозы, уровень вакцинации остается очень низким. Вакцина от гриппа не входит в Национальный календарь прививок, поэтому ее приходится покупать самостоятельно.

В 2024 году вакцинировались всего 50 тысяч человек, преимущественно медики и люди из групп риска.

Напомним, Киев снова атакует грипп и ОРВИ. За неделю в столице зарегистрировано почти 21 тысяч новых случаев заболевания. Врачи отмечают, что по сравнению с прошлой неделей увеличилось количество госпитализаций среди взрослых и детей.

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