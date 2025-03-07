Польща готується до війни: Дональд Туск озвучив плани Росії

Росія через 4 роки буде готовою до повномасштабної війни, а тому Польща готується до загрози.

Росія буде готова до масштабної війни за три-чотири роки. Про це заявив прем'єр Польщі. За словами Дональда Туска, про це йшлося під час саміту Європейської ради за участі України, коли лідери держав-союзниць ділилися своїми розвідданими. Туск уже анонсував безпрецедентну кампанію військової підготовки у власній державі.

Про що йдеться та як війна в Україні вплинула на підготовку інших європейських країн – у матеріалі кореспондентки ТСН Катерини Федорченко.

Які плани у Польщі щодо підготовки до війни

Підготувати кожного дорослого чоловіка у країні на випадок війни – такі плани з парламентської трибуни озвучує польський прем'єр. Дональд Туск каже – уряд розглядає приклад Швейцарії, де йдеться про щорічні навчання. Вони необов'язкові, але громадяни мають стимули, щоб їх пройти. Для жінок така підготовка буде суто добровільною.

Очільник польського уряду озвучує ще один план – вийти з двох конвенцій, які стосуються заборони використання протипіхотних мін і касетних боєприпасів. Туск наголошує – розуміє, що це погано, але ті, хто може загрожувати польській безпеці, такі боєприпаси мають. Зокрема, каже голова польського уряду, Росія буде готова до повномасштабної війни за три-чотири роки. Принаймні такі дані зараз мають європейські союзники.

Дональд Туск

Як відбувається військова підготовка за кордоном

Саме російська агресія стала для 23-річного німця Ганнеса стимулом піти на військову підготовку. Програма, до якої він долучився, створена ще 2018 року. Її мета – заповнити прогалини після того, як країна відмовилася від призову 2011-го. Ганнес – студент, але військову підготовку йому вдається поєднувати з навчанням.

"Я надіслав свою заявку після того, як Росія вторглася до України – просто тому, що було зрозуміло, що наша безпекова ситуація змінилася фундаментально, і я просто хотів зробити свій скромний внесок у нашу безпеку", – каже він.

Ганнес

Ця програма підготовки передбачає три тижневі періоди, під час яких навчають усіх необхідних навичок. Звільнятися з роботи, якщо працюєш, для навчання не потрібно. Саме тому, кажуть представники програми, вона така популярна серед німців. Після завершення тренувань учасники можуть допомагати військовим чи цивільним міжнародним організаціям, наприклад, Червоному Хресту, а також можуть нести відповідальність за захист інфраструктури в разі навчань чи нападу. Німеччина також планує збільшти кількість резервістів з нинішніх 60 тисяч утричі протягом найближчих років.

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