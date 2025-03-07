Убивство двох українських військових у Німеччині: суд виніс вирок росіянинові

В Мюнхені суд виніс вирок росіянинові, який ударами ножа вбив двох українських військовослужбовців, які проходили реабілітацію в Німеччині.

Про це повідомляє n-tv.

58-річного чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі. Водночас суд визначив, що злочин був особливо важкий, тому дострокове звільнення для засудженого практично неможливе.

Двоє українців, які стали жертвами вбивці, лікувалися від поранень, отриманих на війні проти РФ, у клініці міста Мурнау.

За версією слідства, обвинувачений був схильний до "перебільшеного російського націоналізму", захищав російське вторгнення до України, а також виявляв "підвищену ворожість" щодо українських солдатів.

Однак суд не знайшов підтверджень політичного мотиву вбивства.

На початку судового розгляду справи про вбивство підсудний зізнався у вбивстві 36-річного та 23-річного українців, скоєному наприкінці квітня 2024 року. Водночас його адвокат заявив, що "нічого не має проти українців", але визнав, що сварка з українськими військовими виникла через різні думки про "цей конфлікт", тобто війну в Україні.

Троє чоловіків були знайомі та часто зустрічалися, щоб разом випити алкогольні напої, як це було в день злочину, коли вони зустрілися в центрі міста Мурнау.

За версією суду, між ними виникла сварка, після якої росіянин зайшов до себе в квартиру, взяв ножа та вдарив старшого українця ззаду кількома ударами в шию. Потім обвинувачений завдав п'ятьох ударів ножем 23-річному військовому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіянин, якого звинуватили в убивстві, опинився в Німеччині як військовослужбовець радянської групи військ у соціалістичній НДР (Східна Німеччина). Від 1991 року він жив у Баварії, де неодноразово потрапляв у поле зору поліції через пияцтво, крадіжки та інші дрібні правопорушення – загалом 17 випадків.

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