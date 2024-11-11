У Німеччині вбили далекобійника-українця: сперечався про війну в Україні

За словами очевидця, темою дискусії між українцем і його колегами стала війна в Україні та роль Росії.

На півдні Німеччини 34-річного далекобійника-українця вбили через суперечку про війну в Україні.

Про це повідомляє BILD.

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Конфлікт стався на стоянці вантажівок. Увечері в суботу четверо водіїв відпочивали на "відстої" і розпивали там алкоголь. 38-річний далекобійник з Румунії розповів, що просив колег зробити музику тихіше, але ті не дослухались, продовжували голосно сміятися та сперечатися. За словами румуна, темою дискусії стала війна в Україні та роль Росії.

Пізніше конфлікт загострився та переріс у бійку. Від тяжких травм 34-річний українець помер на місці. Трьох інших нападників заарештовано. Їм 35, 41 та 45 років. Один з них – громадянин Узбекистану. Яке громадянство в інших водіїв, не повідомляється. Поліція з’ясовує, хто саме вбив українця.

Раніше схожа трагічна історія сталася в угорському Будапешті. Там казах зарізав 48-річного громадянина України. Обоє чоловіків були далекобійниками.

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