В Угорщині казах зарізав українця: деталі трагедії

Обоє чоловіків були далекобійниками і в день трагедії відпочивали на території автотранспортної компанії.

В угорському Будапешті казах зарізав 48-річного громадянина України.

Про це повідомляє поліція Будапешта.

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Вчора, 1 травня, до поліції Будапешта надійшло повідомлення про бійку двох чоловіків, один з яких стікає кров'ю.

За попередніми даними, в будинку 44-річний чоловік казахської національності після сварки та бійки завдав кількох ножових поранень 48-річному українцю.

Чоловік зазнав таких серйозних поранень, що помер на місці. Угорські правоохоронці порушили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Зловмисника поліцейські затримали на місці, він притягується до відповідальності. Що стало причиною конфлікту, не зазначається.

За інформацією угорського видання Blikk, обоє чоловіків були далекобійниками і в день трагедії відпочивали на території автотранспортної компанії.

Нагадаємо, що в баварському містечку Мурнау 27 квітня росіянин зарізав двох українців. Один помер від тяжких ножових поранень на місці, а другого доправили до лікарні, де пізніше він також помер. Вбиті росіянином українці в Німеччині виявилися військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці після поранення. Місцевий "Z-патріот" жорстоко зарізав їх.

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