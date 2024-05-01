Челсі – Тоттенгем: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У четвер, 2 травня, "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика зіграє проти "Тоттенгема" в перенесеному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24.

Гра відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 21:30 за київським часом.

Нараз "Челсі" посідає дев'яте місце в АПЛ, маючи у своєму активі 48 очок після 33 зіграних матчів.

"Тоттенгем" провів таку ж кількість поєдинків і з 60 балами перебуває на п'ятій позиції. "Шпори" продовжують боротися за топ-4 та путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезону. Команда Ангелоса Постекоглу на 7 очок відстає від "Астон Вілли", яка йде четвертою, але має дві гри в запасі.

Де дивитися матч Челсі – Тоттенгем

На території України матч "Челсі" – "Тоттенгем" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Челсі – Тоттенгем

У прийдешньому матчі букмекери віддають перевагу "Челсі". На перемогу "пенсіонерів" можна поставити з коефіцієнтом 2,23. Нічия – 4,05. Виграш "шпор" – 3,00.

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