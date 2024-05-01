Челси – Тоттенхэм: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

В четверг, 2 мая, "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика сыграет против "Тоттенхэма" в перенесенном матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24.

Игра состоится на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

В настоящее время "Челси" занимает девятое место в АПЛ, имея в своем активе 48 очков после 33 сыгранных матчей.

"Тоттенхэм" провел такое же количество поединков и с 60 баллами находится на пятой позиции. "Шпоры" продолжают бороться за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда Ангелоса Постекоглу на 7 очков отстает от идущей четвертой "Астон Виллы", но имеет две игры в запасе.

Где смотреть матч Челси – Тоттенхэм

На территории Украины матч "Челси" – "Тоттенхэм" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Челси – Тоттенхэм

В грядущем матче букмекеры отдают предпочтение "Челси". На победу "пенсионеров" можно поставить с коэффициентом 2,23. Ничья – 4,05. Выигрыш "шпор" – 3,00.

Читайте также:

Боруссия Дортмунд – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

"Реал" с Луниным сыграл вничью против "Баварии" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (видео)

Боруссия Дортмунд – ПСЖ: где смотреть и ставки букмекеров на матч 1/2 финала Лиги чемпионов