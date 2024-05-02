В Defense Express оценили темпы поступления оружия от США: интересные детали

На темпы передачи того или иного вида вооружения для ВСУ влияет сразу несколько параметров.

После того, как США возобновили военную помощь Украине, возникает вопрос, насколько быстро обещанное оружие предоставит Украине и какая часть из выделенных 61 миллиарда долларов на помощь фактически осядет в самих Соединенных Штатах Америки.

Предыдущий опыт свидетельствует, что если рассматривать сроки от момента оглашения решения и до момента фактического появления этого вооружения в строю ВСУ в течение 2022-2023 годов, то результаты оказались неожиданными и не стоит говорить о нескольких суток или даже часов, пишет Defense Express со ссылкой на данные западного аналитического центра CSIS

Отмечается, что рекордными оказались показатели по передаче 155-мм гаубиц M777 (12 суток), афганских вертолетов Ми-17 (20 суток) и систем HIMARS (22 суток). Антирекордными оказались показатели по темпам передачи бронемашин M1117 (499 суток), самоходных мостов на базе M60 (312 суток) и бронеавтомобилей класса MRAP (260 суток).

Отдельно стоит обратить внимание и на то, что передача средств ПВО, как ЗРК Patriot и NASAMS, комплексов Avenger и "шахматобойок" VAMPIRE, заняла диапазон от 119 до 177 суток.

Эксперты отмечают, что фактически на темпы передачи того или иного вида вооружения для ВСУ от США влияло сразу несколько параметров. Они зависят не только от логистики или технического состояния готовности, но и от скорости овладения нашими военными и скорости развертывания соответствующей инфраструктуры для обслуживания.

Например, скорость поставки дополнительных Patriot может упираться ровно в такие же нюансы, хотя эта система уже и так находится в строю Сил обороны Украины.

"Отдельно интересным выглядит объяснение, почему же Пентагон для поддержки нашей страны в критическое время не использовал казалось бы очевидный резерв в 5 миллиардов долларов, возникший после пересчета фактической стоимости уже переданного оружия Украины", — пишет портал.

По словам аналитиков, в данном случае речь шла не о "живых деньгах", а скорее просто о бухгалтерском феномене, который невозможно было конвертировать в реальный ресурс для помощи.

Напомним, помощь от США на 61 млрд долл. предусматривает две составляющие. Одна – это непосредственная военная помощь со складов на сумму свыше 23-27 млрд дол. А вторая – долгосрочная программа. Подробности – в материале.

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