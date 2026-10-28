- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 533
- Время на прочтение
- 1 мин
"Веселье на костях": Камалия разозлила танцами в военной форме на бронеавтомобиле
Вокруг артистки разгорелся громкий скандал из-за ее нового видео.
Украинская певица Камалия разозлила танцами в форме на военной технике.
Артистка опубликовала в Instagram новый ролик. На видео певица была запечатлена не сама, а с исполнителем VLADIAS. Они сидели в форме на бронеавтомобиле и танцевали под песню артистки «Самбука».
Вместе с тем Камалия обращалась к 2 механизированному батальону «Бісова дюжина» 12 ОВМБр и благодарила их за защиту Украины: «Мои милые „Бисики“! Благодарю вас за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу победу!».
Однако в Сети не оценили это видео артистки. Камалию в комментариях активно начали критиковать. Певице упрекнули, что, мол, форма и военная техника — это не развлечения. Также артистку обвиняли в «танцах и веселье на костях». Что касается видео, то исполнительницу призвали его удалить.
Вы что, с ума сошли?
Это ужас, опустились ниже дна. Вы там все обкурились? Танцы и веселье на костях. Думайте лучше головой, что петь, где и для кого!
Это что-то уж слишком, это трэш.
Это ужасно! Не нужно так!
Сама же Камалия скандал пока не комментирует. Также артистка не торопится удалять видео, возмутившее Сеть.
Напомним, недавно Камалия ответила на упреки об уколах «Оземпика». Артистка объяснила, чем обусловлено ее резкое похудение.