"Веселье на костях": Камалия разозлила танцами в военной форме на бронеавтомобиле

Камалия

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Украинская певица Камалия разозлила танцами в форме на военной технике.

Артистка опубликовала в Instagram новый ролик. На видео певица была запечатлена не сама, а с исполнителем VLADIAS. Они сидели в форме на бронеавтомобиле и танцевали под песню артистки «Самбука».

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Вместе с тем Камалия обращалась к 2 механизированному батальону «Бісова дюжина» 12 ОВМБр и благодарила их за защиту Украины: «Мои милые „Бисики“! Благодарю вас за мужество, силу и каждый день борьбы за Украину! Горжусь вами, люблю вас и верю в нашу победу!».

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Однако в Сети не оценили это видео артистки. Камалию в комментариях активно начали критиковать. Певице упрекнули, что, мол, форма и военная техника — это не развлечения. Также артистку обвиняли в «танцах и веселье на костях». Что касается видео, то исполнительницу призвали его удалить.

Комментарии под видео Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Вы что, с ума сошли?

Это ужас, опустились ниже дна. Вы там все обкурились? Танцы и веселье на костях. Думайте лучше головой, что петь, где и для кого!

Это что-то уж слишком, это трэш.

Это ужасно! Не нужно так!

Сама же Камалия скандал пока не комментирует. Также артистка не торопится удалять видео, возмутившее Сеть.

Комментарии под видео Камалии / © instagram.com/kamaliyaofficial

Напомним, недавно Камалия ответила на упреки об уколах «Оземпика». Артистка объяснила, чем обусловлено ее резкое похудение.

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