Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

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Украинская певица Камалия раскрыла главный секрет своего резкого похудения и ответила на упреки об уколах «Оземпика».

На днях исполнительница поделилась видео, где предстала в голубом обтягивающем комбинезоне. Пользователи были удивлены, поскольку знаменитость заметно похудела. Пока одни делали артистке комплименты, другие начали подозревать ее в использовании уколов для диабетиков. Камалия решила расставить все точки над «і».

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Артистка подчеркнула, что всегда была стройной. В частности, певица ведет довольно активный образ жизни: занимается конным спортом, плавает, много ходит, катается на лыжах, коньках, велосипеде, посещает спортзал, танцует и активно выступает на сцене. Это помогает артистке поддерживать тело в тонусе.

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Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

Однако с весом у знаменитости были определенные колебания. В частности, у Камалии был ряд серьезных проблем со здоровьем. Также она долго пыталась забеременеть, из-за чего употребляла гормональные препараты и делала ЭКО. На фоне всего этого знаменитость начала набирать вес.

«В 2006 году у меня обнаружили аутоиммунный тиреоидит и узел в щитовидной железе. Приблизительно с 2006 года началась моя долгая борьба за то, чтобы стать мамой. Это связано с гормональными препаратами, операциями и ЭКО. Потом я заболела на COVID, а после него у меня обнаружили рак. После гормональной химиотерапии, операции и лучевой терапии я очень изменилась и начала набирать вес», — призналась артистка.

Камалия / © instagram.com/kamaliyaofficial

В июне 2026 года Камалия попала в реанимацию с воспалением кишечника и острым дивертикулитом. Артистка лечилась с помощью специальных препаратов, а также ей назначили строгую диету. На фоне этого певица и похудела. Артистка говорит, что за несколько месяцев избавилась от пяти килограммов. В конце концов, строгая диета — это и есть главный секрет похудения исполнительницы.

«Да, я похудела. Но всего-то примерно на 5 кг за несколько месяцев. И за этими пятью килограммами нет ни одного „волшебного секрета“. Сегодня я действительно придерживаюсь очень жесткой диеты — но не ради похудения, а из-за состояния здоровья. Вот и весь мой „секрет“», — объяснила артистка.

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Напомним, недавно победительница «Холостяка-13» Инна Белень рассказала, как похудела на 27 кило. Блогерша на фото до и после показала, как изменилась до неузнаваемости.

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