Дуа Липа в ярком костюме с перьями появилась на показе Chanel

Дуа Липа / © Associated Press

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30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа посетила показ коллекции Chanel сезона весна-лето 2027, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Дуа Липа / © Associated Press

Для выхода Дуа выбрала яркий красный костюм Chanel, который состоял из жилетки и юбки с разрезом и был украшен объемными цветочными аппликациями и тонкими белыми перьями. Сложный декор придавал образу выразительность и создавал эффект трехмерной текстуры.

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Дуа Липа / © Associated Press

Певица дополнила образ сумкой Chanel, украшенной жемчугом, и туфлями-слингбэками с черным носком. Волосы она собрала в гладкий высокий хвост, а в макияже сделала ставку на сияющую кожу и нюдовую помаду.

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Дуа Липа / © Associated Press

На показе также присутствовали Николь Кидман, Оливия Уайлд, Рози Хантингтон-Уайтли и Марион Котийяр.

Ранее, напомним, Дуа Липа надела топ из пуговиц — новый тренд апсайклинга.

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