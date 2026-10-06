- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
Дуа Липа в ярком костюме с перьями появилась на показе Chanel
Звезда стала одной из звездных гостей шоу креативного директора Модного дома Матье Блази, представившего свою коллекцию в парижском Grand Palais.
30-летняя британская певица косоварского происхождения Дуа Липа посетила показ коллекции Chanel сезона весна-лето 2027, который состоялся в рамках Парижской недели моды.
Для выхода Дуа выбрала яркий красный костюм Chanel, который состоял из жилетки и юбки с разрезом и был украшен объемными цветочными аппликациями и тонкими белыми перьями. Сложный декор придавал образу выразительность и создавал эффект трехмерной текстуры.
Певица дополнила образ сумкой Chanel, украшенной жемчугом, и туфлями-слингбэками с черным носком. Волосы она собрала в гладкий высокий хвост, а в макияже сделала ставку на сияющую кожу и нюдовую помаду.
На показе также присутствовали Николь Кидман, Оливия Уайлд, Рози Хантингтон-Уайтли и Марион Котийяр.
Ранее, напомним, Дуа Липа надела топ из пуговиц — новый тренд апсайклинга.