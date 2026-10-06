Три книги, которые стоит прочитать

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Свои рекомендации по книгам дает журналистка и составительница семейных воспоминаний Зоя Никитюк.

«Английский для взрослых», Мари Бу, ІРІО

«Английский для взрослых»

Учить английский можно бесконечно. Иногда этот процесс настолько утомляет, что без ругательств не обойтись. Преподавательница Мари Бу с 2017 года преподаёт иностранный язык на YouTube-канале (сейчас у неё более 200 тысяч подписчиков). Она не только не ругает за нецензурную лексику, но и сама её использует. Более того — даже написала об этом книгу. Предусмотрительно поставив пометку 18+ и добавив, что: «цель этого издания — помочь читателю ориентироваться в живом англоязычном пространстве, а не сделать ругательства основным языком».

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Помимо разбора неинтеллигентных слов, которые мы чаще всего слышим в голливудских фильмах, здесь также представлен английский для флирта в интернете (кто скажет, что это бесполезные знания?). Разбор названий слов и фраз, связанных со свиданиями и знакомствами. Я и не задумывалась, что приложение Tinder переводится как «трут», то есть любая вещь, которая загорается от искры. Судя по названию, оно должно разжигать огонь между людьми. Или что означает фраза на свидании: «Let’s go Dutch!» Оказывается, таким образом намекают, чтобы каждый платил за то, что съел.

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«Английский для взрослых» также рассказывает о типичных шутках на этом языке — приличных и не очень. В книге много юмора и стильных иллюстраций. После каждой главы есть словарик.

«Мои нервы это выдержат», Александра Щебет, «Вихола»

«Мои нервы это выдержат»

«Я уже не выдерживаю» — это то, что мы слышим всё чаще. На самом деле наша нервная система может выдержать гораздо больше, чем мы себе представляем. Врач-невролог с 15-летним стажем написала книгу, в которой собрала самые популярные мифы и жизненно важную информацию. Кстати, утверждение «нервные клетки не восстанавливаются» — один из мифов. Восстановление продолжается на протяжении всей жизни, быстрее всего у младенцев (да-да, они тоже нервничают).

Автор начала книгу с главы об анатомии нервной системы. От одного только упоминания об этом у меня уже дергается глаз — из-за травматических воспоминаний из школы. Но ей удалось написать эту главу максимально просто и интересно. Там немало поразительного. Например, кто бы мог подумать, что «без дофамина нам грозит болезнь Паркинсона, а когда его слишком много — психоз». Герпес вовсе не так безобиден, как кажется, поскольку может привести к постгерпетической невралгии. А ночные объятия — к «параличу медового месяца». Боже, даже такое бывает! В книге подробно рассказывается об инсульте, эмоциональных расстройствах, обо всём, что связано со сном, памятью, головной болью, популярными добавками и даже кофе.

«Мы, украинцы, сильнее, чем кажется. Наши предки пережили голодоморы, войны, репрессии — и ваши нервы тоже выдержат», — пишет Щебет. И чем глубже погружаешься в её дебютную книгу, тем больше в это веришь.

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«История украинского хлеба», Людмила Герус, Stretovych

«История украинского хлеба»

Сейчас читаю эту книгу и не перестаю удивляться той глубине знаний, которыми обладает автор. Людмила Герус — доктор исторических наук, исследовательница хлеба. Из чего готовили хлеб предыдущие поколения? Что такое жаворонки, карачун и кресты? Что означают украшения из теста на каравае? Почему обида за отказ от хлеба во время обеда уходит корнями в древние времена? Очень и очень много интересной информации.

Если хотите попробовать испечь хлеб, в этом издании вы найдете рецепты и советы шеф-поваров. Чтобы узнать об этой выпечке ещё больше, ознакомьтесь со списком музеев, где можно получить эту информацию. Например, в селе Белополье Винницкой области есть целый музей хлеба. А в музее украинского народного декоративного искусства в Киеве можно увидеть одну из крупнейших коллекций пряничных досок. Что это такое? Как оказалось, ещё три века назад украинцы изготавливали деревянные формы для пряников — особый вид ремесла, которым занимались в монастырях, мастерских и специализированных заведениях. Я почему-то думала, что это изделие из теста вообще не имеет отношения к нашей истории. На самом деле — нет.

«Когда в доме есть хлеб, это можно было бы назвать психологической опорой, которая поддерживала в моменты жизненных невзгод, подбадривала и возвращала к душевному равновесию», — пишет учёная. В 2026 году эти слова воспринимаются по-другому, ведь видно, какой ценой земледельцы обрабатывают поля и выращивают пшеницу.

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