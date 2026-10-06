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От нервов — до хлеба: три интересные книги, которые стоит прочитать
Английский с матом, нервная система без мифов и многовековая история украинского хлеба — на первый взгляд, эти книги мало что объединяет. На самом деле все три дают то, в чем мы особенно нуждаемся сейчас.
Свои рекомендации по книгам дает журналистка и составительница семейных воспоминаний Зоя Никитюк.
«Английский для взрослых», Мари Бу, ІРІО
Учить английский можно бесконечно. Иногда этот процесс настолько утомляет, что без ругательств не обойтись. Преподавательница Мари Бу с 2017 года преподаёт иностранный язык на YouTube-канале (сейчас у неё более 200 тысяч подписчиков). Она не только не ругает за нецензурную лексику, но и сама её использует. Более того — даже написала об этом книгу. Предусмотрительно поставив пометку 18+ и добавив, что: «цель этого издания — помочь читателю ориентироваться в живом англоязычном пространстве, а не сделать ругательства основным языком».
Помимо разбора неинтеллигентных слов, которые мы чаще всего слышим в голливудских фильмах, здесь также представлен английский для флирта в интернете (кто скажет, что это бесполезные знания?). Разбор названий слов и фраз, связанных со свиданиями и знакомствами. Я и не задумывалась, что приложение Tinder переводится как «трут», то есть любая вещь, которая загорается от искры. Судя по названию, оно должно разжигать огонь между людьми. Или что означает фраза на свидании: «Let’s go Dutch!» Оказывается, таким образом намекают, чтобы каждый платил за то, что съел.
«Английский для взрослых» также рассказывает о типичных шутках на этом языке — приличных и не очень. В книге много юмора и стильных иллюстраций. После каждой главы есть словарик.
«Мои нервы это выдержат», Александра Щебет, «Вихола»
«Я уже не выдерживаю» — это то, что мы слышим всё чаще. На самом деле наша нервная система может выдержать гораздо больше, чем мы себе представляем. Врач-невролог с 15-летним стажем написала книгу, в которой собрала самые популярные мифы и жизненно важную информацию. Кстати, утверждение «нервные клетки не восстанавливаются» — один из мифов. Восстановление продолжается на протяжении всей жизни, быстрее всего у младенцев (да-да, они тоже нервничают).
Автор начала книгу с главы об анатомии нервной системы. От одного только упоминания об этом у меня уже дергается глаз — из-за травматических воспоминаний из школы. Но ей удалось написать эту главу максимально просто и интересно. Там немало поразительного. Например, кто бы мог подумать, что «без дофамина нам грозит болезнь Паркинсона, а когда его слишком много — психоз». Герпес вовсе не так безобиден, как кажется, поскольку может привести к постгерпетической невралгии. А ночные объятия — к «параличу медового месяца». Боже, даже такое бывает! В книге подробно рассказывается об инсульте, эмоциональных расстройствах, обо всём, что связано со сном, памятью, головной болью, популярными добавками и даже кофе.
«Мы, украинцы, сильнее, чем кажется. Наши предки пережили голодоморы, войны, репрессии — и ваши нервы тоже выдержат», — пишет Щебет. И чем глубже погружаешься в её дебютную книгу, тем больше в это веришь.
«История украинского хлеба», Людмила Герус, Stretovych
Сейчас читаю эту книгу и не перестаю удивляться той глубине знаний, которыми обладает автор. Людмила Герус — доктор исторических наук, исследовательница хлеба. Из чего готовили хлеб предыдущие поколения? Что такое жаворонки, карачун и кресты? Что означают украшения из теста на каравае? Почему обида за отказ от хлеба во время обеда уходит корнями в древние времена? Очень и очень много интересной информации.
Если хотите попробовать испечь хлеб, в этом издании вы найдете рецепты и советы шеф-поваров. Чтобы узнать об этой выпечке ещё больше, ознакомьтесь со списком музеев, где можно получить эту информацию. Например, в селе Белополье Винницкой области есть целый музей хлеба. А в музее украинского народного декоративного искусства в Киеве можно увидеть одну из крупнейших коллекций пряничных досок. Что это такое? Как оказалось, ещё три века назад украинцы изготавливали деревянные формы для пряников — особый вид ремесла, которым занимались в монастырях, мастерских и специализированных заведениях. Я почему-то думала, что это изделие из теста вообще не имеет отношения к нашей истории. На самом деле — нет.
«Когда в доме есть хлеб, это можно было бы назвать психологической опорой, которая поддерживала в моменты жизненных невзгод, подбадривала и возвращала к душевному равновесию», — пишет учёная. В 2026 году эти слова воспринимаются по-другому, ведь видно, какой ценой земледельцы обрабатывают поля и выращивают пшеницу.