«Чума может распространиться по миру»: эксперты предупреждают об угрозе из России

Чума в России / © AP News

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Угроза выхода легочной чумы за пределы России и ее быстрое распространение по миру вызывает серьезную обеспокоенность среди международных специалистов. Поводом к тревожным прогнозам стала трагедия в сибирской лаборатории, где после вероятного инцидента скончалась молодая ученая Дарья Шипилова.

Об этом пишет Unilad.

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Что говорят иностранные эксперты о возможной чуме в России

По данным россиян, лаборантка могла заразиться смертоносными бактериями — ближайшими родственниками возбудителя бубонной чумы из-за разбитой во время работы пробирки.

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Впрочем, Роспотребнадзор категорически исключает эту версию и настаивает, что причиной смерти стала «пневмония невыясненной этиологии». Вероятно, в Роспотребнадзоре могли получить приказ «сверху» о максимальном умалчивании правдивой информации.

Несмотря на отрицание официальных структур, власти применили строгие ограничительные меры — под карантин попали несколько больниц и около 190 человек, находившихся вблизи центра происшествия.

Легочная чума поражает дыхательную систему и легко передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Хотя на ранних стадиях болезнь поддается лечению антибиотиками, риск ее мгновенного распространения остается очень высоким.

Бывший чиновник Министерства обороны США доктор Эндрю Вебер, имеющий опыт инспектирования советских лабораторий, рассказал, что думает о возможном случае распространения чумы в РФ:

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«Если это легочная чума, передающаяся воздушно-капельным путем, она может распространяться достаточно быстро».

По его убеждению, международное сообщество должно действовать без промедления.

«Если бы я был органом здравоохранения в Лондоне, я бы следил за прибывающими из региона рейсами и пассажирами и проверял бы их в аэропорту», — добавляет специалист.

Реакция соседних государств не заставила себя ждать: Кыргызстан, Казахстан и Монголия уже ужесточили правила пересечения границы с РФ.

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Вебер подчеркнул, что Москва применяет проверенные временем радикальные методы.

«В типичном советском стиле они очень хорошо справляются с карантином. Людей изолируют в больницах, чтобы убедиться, что причина ее смерти не распространится дальше. Поскольку они являются авторитарным государством, их способность вводить карантин значительно лучше, чем в демократическом мире», — объяснил Вебер.

В то же время ученый напомнил об опасных советских традициях, которые унаследовал режим Путина. Речь идет о долгих исследованиях и поиске образцов смертоносных инфекций среди грызунов и блох. По словам Вебера, россияне провели значительную работу по сбору штаммов от грызунов и блох, усилили устойчивость разных штаммов к антибиотикам, а самые опасные из них передали в советскую программу создания биологического оружия.

Наибольшее беспокойство у мирового сообщества вызывает именно информационная тишина вокруг инцидента. Доктор Эндрю Вебер отмечает, что сокрытие правды является привычной практикой для Кремля.

«Путин — патологический лжец, и они скрывают все, что выставляет его в невыгодном свете. Так что меня не удивит, если это своего рода привычная практика…».

Противоречивые действия российских чиновников лишь усиливают подозрения, ведь в Байкальске сначала выпустили официальное предупреждение по поводу инфекции, но впоследствии без объяснений удалили его. Губернатор соседней Бурятии Алексей Цыденов сначала публично подтвердил смерть девушки от чумы, но вскоре отредактировал свое сообщение, изменив формулировку на «могла умереть от чумы».

В Сибирь уже отправили главного санитарного врача РФ Анну Попову, однако она ничего не комментирует. При этом Роспотребнадзор продолжает настаивать на отсутствии доказательств связи между работой Шипиловой и ее заражением.

Руководитель биомедицинских исследований Университета Рединга Саймон Кларк убежден, что такое поведение является попыткой скрыть свою некомпетентность:

«Они это скрывают, потому что им стыдно. Это выглядит плохо, выглядит непрофессионально — не так, как это бывает в надлежаще развитой стране».

Чума в России: последние новости

Напомним, что угроза вспышки легочной чумы в России привлекла внимание США после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой, которая по версии российских служб здравоохранения, умерла от пневмонии «неизвестного» происхождения.

Бывший офицер ЦРУ Дэн Гоффман в комментарии Fox News сравнил сокрытие данных о чуме с советской практикой умалчивания Чернобыльской катастрофы и войны в Афганистане. По его мнению, хотя единичный случай не свергнет режим, системные сбои и тотальный контроль над информацией со стороны Кремля вызовут сомнения у населения и создадут дополнительное давление на власть РФ, которая использует официальные заявления как операцию влияния.

Эксперт подчеркнул, что в условиях информационной блокады со стороны авторитарных режимов, так же, как и в ситуации с Китаем и COVID-19, единственным источником правды о событиях за кулисами остаются разведданные, ведь верить официальным сообщениям российских чиновников не стоит.

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