"Чума може поширитися світом": експерти попереджають про загрозу з Росії

Чума в Росії / © AP News

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Загроза виходу легеневої чуми за межі Росії та її швидкого поширення світом викликає серйозне занепокоєння серед міжнародних фахівців. Приводом для тривожних прогнозів стала трагедія в сибірській лабораторії, де після ймовірного інциденту померла молода науковиця Дар’я Шипілова.

Про це пише Unilad.

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Що кажуть іноземні експерти про можливу чуму в Росії

За даними росіян, лаборантка могла заразитися смертоносними бактеріями — найближчими родичами збудника бубонної чуми — через розбиту під час роботи пробірку.

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Утім, «Роспотребнадзор» категорично відкидає цю версію та наполягає, що причиною смерті стала «пневмонія нез’ясованої етіології». Ймовірно, у «Роспотребнадзоре» могли отримати наказ «згори» про максимальне замовчування правдивої інформації.

Попри заперечення офіційних структур, влада застосувала суворі обмежувальні заходи — під карантин потрапили кілька лікарень та близько 190 осіб, які перебували поблизу осередку події.

Легенева чума вражає дихальну систему і легко передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Хоча на ранніх стадіях хвороба піддається лікуванню антибіотиками, ризик її миттєвого поширення залишається надзвичайно високим.

Колишній посадовець Міністерства оборони США доктор Ендрю Вебер, який має досвід інспектування радянських лабораторій, розповів, що думає про можливий випадок поширення чуми у РФ:

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«Якщо це легенева чума, що передається повітряно-крапельним шляхом, вона може поширюватися досить швидко».

На його переконання, міжнародна спільнота має діяти без зволікань.

«Якби я був органом охорони здоров’я в Лондоні, я б стежив за рейсами та пасажирами, що прибувають з регіону, і перевіряв би їх в аеропорту», — додає фахівець.

Реакція сусідніх держав не забарилася: Киргизстан, Казахстан та Монголія вже посилили правила перетину кордону з РФ.

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Вебер підкреслив, що Москва застосовує перевірені часом радикальні методи.

«У типовому радянському стилі вони дуже добре дають раду з карантином. Людей ізолюють у лікарнях, щоб переконатися, що причина її смерті не пошириться далі. Оскільки вони є авторитарною державою, їхня здатність запроваджувати карантин значно краща, ніж у демократичному світі», — пояснив Вебер.

Водночас науковець нагадав про небезпечні радянські традиції, які успадкував режим Путіна. Йдеться про довготривалі дослідження та пошук зразків смертоносних інфекцій серед гризунів і бліх. За словами Вебера, росіяни провели значну роботу зі збирання штамів від гризунів і бліх, посилили стійкість різних штамів до антибіотиків, а найнебезпечніші з них передали до радянської програми створення біологічної зброї.

Найбільше занепокоєння у світової спільноти викликає саме інформаційна тиша навколо інциденту. Доктор Ендрю Вебер наголошує на тому, що приховування правди є звичною практикою для Кремля:

«Путін — патологічний брехун, і вони приховують усе, що виставляє їх у невигідному світлі. Тож мене не здивує, якщо це свого роду звична практика…».

Суперечливі дії російських посадовців лише підсилюють підозри, адже у Байкальську спершу випустили офіційне застереження щодо інфекції, але згодом без пояснень видалили його. Губернатор сусідньої Бурятії Олексій Циденов спершу публічно підтвердив смерть дівчини від чуми, проте невдовзі відредагував свій допис, змінивши формулювання на «могла померти від чуми».

До Сибіру вже відправили головну санітарну лікарку РФ Анну Попову, однак вона нічого не коментує. Водночас «Роспотребнадзор» продовжує наполягати на відсутності доказів зв’язку між роботою Шипілової та її зараженням.

Керівник біомедичних досліджень Університету Редінга Саймон Кларк переконаний, що така поведінка є спробою приховати власну некомпетентність:

«Вони це приховують, бо їм соромно. Це має поганий вигляд, маэ вигляд непрофесійний — не так, як це буває в належно розвиненій країні».

Чума в Росії: останні новини

Нагадаємо, що загроза спалаху легеневої чуми в Росії привернула увагу США після смерті 28-річної співробітниці Іркутського протичумного інституту Дар’ї Шипілової, яка, за версією російських служб охорони здоров’я, померла від пневмонії «невідомого» походження.

Колишній офіцер ЦРУ Ден Гоффман у коментарі Fox News порівняв приховування даних про чуму з радянською практикою замовчування Чорнобильської катастрофи та війни в Афганістані. На його думку, хоча поодинокий випадок не повалить режим, системні збої та тотальний контроль над інформацією з боку Кремля викличуть сумніви у населення та створять додатковий тиск на владу РФ, яка використовує офіційні заяви як операцію впливу.

Експерт наголосив, що в умовах інформаційної блокади з боку авторитарних режимів — так само, як і в ситуації з Китаєм та COVID-19 — єдиним джерелом правди про події за лаштунками залишаються розвіддані, адже вірити офіційним повідомленням російських посадовців не варто.

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