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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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840
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2 хв

Відомий продюсер розкрив справжню причину виїзду Ані Лорак до РФ і чи причетна до цього Тіна Кароль

Продюсер пояснив, чому скандальна співачка обрала Росію і, попри війну, залишилась там жити.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ані Лорак та Тіна Кароль

Ані Лорак та Тіна Кароль

Український продюсер Юрій Квеленков розкрив справжню причину, чому співачка-зрадниця Ані Лорак виїхала до РФ.

Ще до початку повномасштабної війни скандальна виконавиця будувала кар’єру в країні-агресорці. Вторгнення РФ на українські землі та злочини окупантів не змінили ставлення Ані Лорак. Вона залишилась жити в Росії та продовжує там заробляти криваві рублі. Однак виправдання скандальна артистка собі знайшла. Мовляв, її кар’єрі в Україні перешкоджала співачка Тіна Кароль.

Та продюсер Юрій Квеленков в інтерв’ю Oboz.ua це повністю заперечив. Він запевнив, що ця версія є вигадкою, і не більше. За словами Юрія Квеленкова, Ані Лорак просто обрала гроші та популярність. А тим часом любов до рідної країни в неї відсутня. Продюсер додав, що скандальна співачка обрала РФ, оскільки «живе там як у шоколаді».

Ані Лорак

Ані Лорак

«Яка конкуренція з Тіною Кароль? Ні, це все вигадки. Про що ви говорите? Ані Лорак там, у Росії, жила й зараз живе в шоколаді. А для неї головне — популярність і достаток. Ось і все. А розмови про почуття обов’язку, любов до батьківщини… Знаєте, я близько знайомий з дуже багатьма артистами і скажу вам: у деяких це взагалі відсутнє. Я бачив, як одна й та сама людина вранці могла виступати на підтримку Януковича, а ввечері — Ющенка. Але треба визнати: не всі такі», — прокоментував Юрій Квеленков.

Нагадаємо, нещодавно продюсер Геннадій Вітер спрогнозував майбутнє скандальної Ані Лорак в Росії. Він припустив, чим їй обернеться зрада України.

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