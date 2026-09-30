"Мені складно": Тіна Кароль здивувала причиною, чому не ходить у кіно та на концерти колег

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

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Українська співачка, тренерка "Голосу країни-14" Тіна Кароль розповіла про свій вільний час і зізналася, чому оминає кінотеатри й концерти інших артистів.

Виконавиця пояснила, що після насиченого робочого графіка найбільше цінує спокій та усамітнення. За словами Тіни, їй комфортно проводити вільні години у тиші та напівтемряві, подалі від великої кількості людей і зайвого шуму.

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«Тиша, напівтемрява, бо у мене постійно болять очі від свтіла, і спокій. Мінімум людей і шурхоту», — зізналася артистка в коментарі блогеру Сашку Гетьману в Instagram.

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Цікаво, що навіть похід у кіно для Кароль не завжди стає способом відпочити. Співачка зізналася, що під час перегляду фільмів звертає увагу на професійні деталі, які інші глядачі можуть просто не помітити, і від того дратується.

Тіна Кароль

«Мені дуже складно деколи в кінотеатрі дивитися фільм, тому що я бачу кіноляпи, і потім я: „Та ну, і оце за ці гроші дивитися?“ Мені складно», — сміється Кароль.

Ще складніше артистці буває на музичних концертах колег. Тіна пояснює, що через багаторічну професійну діяльність особливо гостро реагує на якість вокалу. За словами виконавиці, якщо під час живого виступу хтось співає фальшиво, вона вже не може просто розслабитися та насолоджуватися шоу.

«Мені складно ходити на концерти. Слухати складно. Якщо хтось фальшивить, я взагалі не можу це слухати. Це в мене профдеформація», — пояснила Тіна.

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Тож замість гучних заходів Кароль частіше обирає максимально спокійну атмосферу вдома подалі від публіки.

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