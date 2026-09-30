Олена Шоптенко втретє вийшла заміж і показала нового чоловіка-австрійця: фото з їхнього весілля

Олена Шоптенко вийшла заміж / © marieclaire.ua

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Українська хореографка Олена Шоптенко втретє вийшла заміж.

Радісну новину знаменитість розсекретила в Instagram. До цього танцівниця ретельно приховувала подробиці особистого життя. Однак виявилося, що вона не самотня. Ба більше, Олена Шоптенко вже й заміжня. Зокрема, вона опублікувала кадр, на якому зображена у весільній сукні, а поруч із нею у смокінгу позує чоловік-красень. Обранцем знаменитості став австрієць на ім’я Крістіан. Чоловік працює у сфері безпеки та управління ризиками.

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Олена Шоптенко вийшла заміж / © marieclaire.ua

Як виявилося, пара вже доволі тривалий час перебуває у стосунках. Закохані познайомились понад чотири роки тому на благодійному заході. Олена Шоптенко в інтерв’ю marieclaire розповіла, що вона у Відні проводила танцювальний майстер-клас для дітей-переселенців, а чоловік був спостерігачем. Врешті, вони познайомились, почали спілкуватися, а через пів року закрутився їхній роман.

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Крістіан одразу показав Олені Шоптенко всю серйозність його намірів. Через рік після початку стосунків він освідчився їй. Сталося це на Віденському колесі огляду Wiener Riesenrad у Пратері. Хоч танцівниця відповіла згодою, але з весіллям вони не квапились. Лише через два з половиною роки після заручин Крістіан повів Олену Шоптенко під вінець.

Олена Шоптенко вийшла заміж / © marieclaire.ua

Закохані зіграли весілля у старовинному й затишному замку Schloss Hagenberg, що розташований у Нижній Англії. Парочка не планувала велике та гучне святкування. Вони розідили цей день у колі найближчих та найрідніших.

«Нам дуже пощастило: у замку несподівано звільнилася потрібна дата, а в австрійському РАЦСі нам вдалося отримати дату для реєстрації шлюбу буквально за місяць. І далі все якось почало складатися саме собою», — коментує танцівниця.

Олена Шоптенко вийшла заміж / © marieclaire.ua

Сама ж весільна церемонія, як згадує знаменитість, була неабияк чуттєвою і душевною, що неможливо було стримати сліз. Також на весіллі парочка поєднувала як українські, так і австрійські традиції.

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«З австрійського боку була дуже незвичайна, але водночас важлива традиція — розпилювання дерева. Це символізує проходження подружжям труднощів разом. А наприкінці ми з Крістіаном разом стали на український рушник — як символ нашого спільного шляху. І саме цей момент став для мене найзворушливішим. Я просто остаточно розплакалася. Бо рушник — це частина моєї культури, традиція моєї батьківщини, частина того, що визначає мене як українку», — ділиться танцівниця.

Олена Шоптенко вийшла заміж / © instagram.com/alena_shoptenko

Саме весілля відбулося наприкінці вересня. Зараз закохані повертаються в рутинність. Проте у майбутньому вони ще планують вирушити у медовий місяць.

Зазначимо, для Олени Шоптенко цей шлюб став третім. Від 2013-го до 2016 року вона була зміжня за танцівником Дмитро Дікусаром. Другим чоловіком знаменитості став Олексій Іванків, від якого вона народила сина Олексія.

Нагадаємо, нещодавно співачка SWOIIA таємно вийшла заміж. Артиста похизувалась їхніми з чоловіком обручками.

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