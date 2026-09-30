Кличко судиться за спадщину Гайден Панеттьєрі: реакція родини акторки здивувала

Гайден Панеттьєрі та Володимир Кличко / © Getty Images

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Родина покійної американської акторки Гайден Панеттьєрі підтримує її колишнього нареченого Володимира Кличка, який звернувся до суду щодо юридичної опіки над їхньою 11-річною донькою Каєю.

Про це повідомляє TMZ.

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За інформацією видання, близькі до родини вважають Кличка відданим батьком, який діє в інтересах доньки. За їхніми словами, родина вдячна Володимиру за турботу про Каю та не заперечує проти його звернення до суду.

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Кличко хоче отримати більше повноважень

Йдеться не про те, щоб забрати Каю у матері — після смерті Гайден питання її опіки фактично змінилося. Кличко прагне отримати юридичні повноваження, які дозволять йому ухвалювати рішення від імені доньки та захищати її інтереси.

Окремо у судових документах порушується питання майна Панеттьєрі. Кая має успадкувати майно своєї матері, тому Кличко хоче мати можливість законно представляти інтереси доньки у майнових питаннях.

У документах згадали про безпеку будинку Гайден

Як пише TMZ, перед смертю Панеттьєрі найняла охоронну компанію для захисту свого будинку та майна. У документах зазначається, що це було пов’язано із занепокоєнням через можливий несанкціонований доступ до її власності.

Після смерті акторки замки на будинку, за словами Кличка, були замінені. Також частину речей — зокрема дизайнерський одяг та аксесуари — перемістили до інших місць зберігання.

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Володимир зазначає, що отримання юридичної опіки дозволило б йому отримати доступ до майна Гайден і контролювати питання, пов’язані з ним, від імені Каї.

Кая живе з Кличком

Володимир Кличко та Гайден Панеттьєрі були заручені, а після розставання продовжували разом виховувати доньку.

У 2018 році Кличко отримав повну опіку над Каєю на тлі проблем Гайден із післяпологовою депресією. Донька з того часу жила з батьком в Україні.

За словами джерел TMZ, оскільки Кличко проживає за межами США, він також хоче переконатися, що має достатньо юридичних повноважень для захисту інтересів доньки та її майбутньої спадщини в Сполучених Штатах.

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Смерть Гайден Панеттьєрі — що відомо

Нагадаємо, американська акторка Гайден Панеттьєрі померла 16 серпня. Щоб встановити причину смерті, був проведений розтин, який не виявив ознак насильницької смерті. Втім, згодом з’ясувалося, що Панеттьєрі померла через «токсичний вплив» фентанілу.

Український боксер Володимир Кличко подав до суду в Каліфорнії, щоб отримати спадщину своєї колишньої нареченої, американської акторки Гайден Панеттьєр. Він просить призначити його тимчасовим опікуном майна їхньої доньки Каї, яка є спадкоємицею акторки.

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