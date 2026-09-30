Кличко судится за наследство Хайден Панеттьери: реакция семьи актрисы удивила

Хайден Панеттьери и Владимир Кличко / © Getty Images

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Семья покойной американской актрисы Хайден Панеттьери поддерживает ее бывшего жениха Владимира Кличко, который обратился в суд по поводу юридической опеки над их 11-летней дочерью Каей.

Об этом сообщает TMZ.

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По информации издания, близкие к семье считают Кличко преданным отцом, действующим в интересах дочери. По их словам, семья благодарна Владимиру за заботу о Кае и не возражает против его обращения в суд.

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Кличко хочет получить больше полномочий

Речь идет не о том, чтобы забрать Каю у матери — после смерти Хайдена вопрос ее опеки фактически изменился. Кличко стремится получить юридические полномочия, позволяющие ему принимать решения от имени дочери и защищать ее интересы.

Отдельно в судебных документах поднимается вопрос имущества Панеттьери. Кая должна унаследовать имущество своей матери, поэтому Кличко хочет иметь возможность законно представлять интересы дочери по имущественным вопросам.

В документах упомянули о безопасности дома Хайдена

Как пишет TMZ, перед смертью Панеттьери наняла охранную компанию для защиты своего дома и имущества. В документах отмечается, что это было связано с беспокойством из-за возможного несанкционированного доступа к ее собственности.

После смерти актрисы замки на доме, по словам Кличко, были заменены. Также часть вещей — в частности, дизайнерскую одежду и аксессуары — переместили в другие места хранения.

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Владимир отмечает, что получение юридической опеки позволило ему получить доступ к имуществу Хайдена и контролировать вопросы, связанные с ним, от имени Каи.

Кая живет с Кличко

Владимир Кличко и Хайден Панеттьери были обручены, а после расставания продолжали воспитывать дочь.

В 2018 году Кличко получил полную опеку над Каей на фоне проблем Хайдена с послеродовой депрессией. Дочь с тех пор жила с отцом в Украине.

По словам источников TMZ, поскольку Кличко проживает за пределами США, он также хочет убедиться, что у него достаточно юридических полномочий для защиты интересов дочери и ее будущего наследия в Соединенных Штатах.

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Смерть Хайдена Панеттьери — что известно

Напомним, американская актриса Хайден Панеттьери скончалась 16 августа. Чтобы установить причину смерти, было произведено вскрытие, которое не выявило признаков насильственной смерти. Впрочем, впоследствии выяснилось, что Панеттьери умерла из-за «токсичного влияния» фентанила.

Украинский боксер Владимир Кличко подал в суд в Калифорнии, чтобы получить наследство своей бывшей невесты, американской актрисы Хайден Панеттьер. Он просит назначить его временным опекуном имущества их дочери Каи, которая является наследницей актрисы.

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