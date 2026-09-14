Из-за упоминания о смерти Панеттьери: бывшего актрису задержали после скандала в ресторане

Хайден Панеттьери и Брайан Гикерсон / © Getty Images

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Бывший избранник американской актрисы Хайден Панеттьери Брайан Гикерсон и его брат Зак попали в громкий скандал с задержанием полицией. Инцидент произошел всего через несколько недель после внезапной смерти 36-летней звезды.

Об этом пишет издание LADbible.

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Как сообщает TMZ, 37-летний Гикерсон вместе с братом отдыхал в ресторане города Гринвилл (Южная Каролина) в субботу, 12 сентября. По словам очевидцев, конфликт разразился из-за посетителей за соседним столиком — компании из пяти человек среднего возраста, которые начали пренебрежительно высказываться о трагической гибели Панеттьери.

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Свидетели отмечают, что несколько женщин из компании неоднократно подходили к столу Гикерсонов. Вскоре словесная перепалка между Заком и одним из мужчин переросла в физическое противостояние. В результате хаоса в заведении был опрокинут стол и разбита стеклянная посуда.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые надели наручники на обоих братьев. Во время задержания Брайан Гикерсон эмоционально кричал в адрес полиции: «Это полиция Гринвилла сделала утечку информации, когда умерла моя девушка!»

В конце концов Брайана отпустили без предъявления обвинений. Его брат Зак, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и публично ругался, был задержан за нарушение общественного порядка и доставлен в следственный изолятор округа Гринвилл.

Братья Гикерсоны находились рядом с Хайден Панеттьери в день ее смерти 16 августа. Отношения Брайана и Гайден продолжались с 2018 года с перерывами и сопровождались скандалами, в том числе арестом Гикерсона в 2020 году из-за подозрения в домашнем насилии.

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Расследование обстоятельств смерти Панеттьери продолжается. Ранее правоохранители отмечали, что признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Смерть актрисы Хайден Панеттьери

Напомним, американская актриса и экс-невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери умерла 16 августа в возрасте 36 лет. Она не дожила до дня рождения пять дней. Женщина открыто говорила о своей борьбе с алкогольной зависимостью и депрессией, в частности, после рождения дочери 2014 года.

Панеттьери нашли без сознания в апартаментах в Гринвилле (штат Южная Каролина), где она временно проживала. Как сообщает TMZ, на обнародованной записи разговоров диспетчеров упоминаются «остановка сердца» и «передозировка». На момент смерти рядом с актрисой находился печально известный Брайан Гикерсон и его брат

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