Слухи вокруг смерти Панеттьери: представитель актрисы сделал загадочное заявление о "сложной истории"

Американская актриса Гайден Панеттьери / © Associated Press

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Представитель умершей актрисы Хайден Панеттьери призвал общественность не верить сплетням об обстоятельствах трагедии. Он подчеркнул, что реальные обстоятельства гораздо сложнее, чем кажется публике.

Об этом представитель звезды рассказал Us Weekly.

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Представитель Панеттьери заявил, что после смерти актрисы многие, не входившие в ее близкое окружение, начали распространять сплетни и спекуляции об обстоятельствах трагедии.

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«Много людей, которые не были близки к Хайден, используют ее смерть как возможность подпитывать сплетни и спекуляции относительно ситуации, о которой они очень мало знали. Это глубокое неуважение к ее памяти и к тем, кто знал и любил ее и сейчас переживает эту огромную потерю», — говорится в заявлении.

В то же время представитель актрисы обратился ко всем, кто может иметь важную для следствия информацию. Он призвал передавать такие сведения непосредственно правоохранителям, а не обсуждать их в соцсетях.

«Если у вас есть достоверная информация, которая может быть полезна, пожалуйста, обратитесь в правоохранительные органы, а не в социальные сети, чтобы публично спекулировать на теме того, что вы не до конца понимаете», — сказал он.

Представитель Панеттьери также подчеркнул, что публичные обсуждения не отражают всей сложности ситуации. По его словам, близкие актрисы продолжают сотрудничать со следствием.

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«Эта история гораздо сложнее, чем то, что сейчас обсуждается публично, и ближайшее окружение Хайден активно сотрудничает со следствием, чтобы помочь обеспечить установление правды и надлежащее осуществление правосудия», — отмечается в заявлении.

Напомним, к расследованию внезапной смерти Панеттьери подключилось Управление по борьбе с наркотиками США (DEA). Следы насилия не обнаружены, а вот диспетчерские записи и найденный на месте «Наркан» указывают на возможную передозировку звезды. Официальную причину смерти актрисы назовут после токсикологической экспертизы, а участие DEA поможет проверить происхождение обнаруженных медикаментов.

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