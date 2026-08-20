Какой церковный праздник в Украине 27 августа

Церковный праздник 27 августа / © pexels.com

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27 августа (9 сентября), в православном календаре день памяти преподобного Пимена. Преподобный Пимен жил в IV–V веке в Египте — во время, когда отшельничество получило особое распространение среди христиан. С ранних лет он стремился посвятить свою жизнь служению Богу, ища не земных благ, а внутреннего мира и духовного совершенства.

Вместе со своими братьями Пимен оставил светскую жизнь и принял монашеский путь. Они поселились в одной из египетских пустынь, где проводили время в молитве, посте и труде. Именно здесь будущий святой начал формировать свой духовный опыт, учась побеждать слабости и страсти.

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Жизнь преподобного Пимена была полна суровых испытаний. Он стремился очистить свою душу через покаяние, молчание и молитву. Святой считал, что величайшая борьба человека происходит не с внешними обстоятельствами, а с собственным сердцем.

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Пимен учил, что путь к Богу начинается со смирения. Он говорил, что человек должен научиться видеть свои недостатки, не осуждая других. По преданию, братия и многочисленные подвижники приходили к нему за духовными советами, ведь его слова были простыми, но наполненными глубокой мудростью.

До конца своего земного пути преподобный Пимен оставался примером молитвы и духовной стойкости. Вокруг него собралось много учеников, стремившихся научиться мудрости и монашескому опыту.

Святой отошел к Господу примерно в 450 году. После его смерти память о нем продолжила жить среди христиан, а его духовные наставления стали источником наставления для многих поколений верующих.

Церковный праздник в Украине 27 августа по старому календарю

По старому календарю 27 августа в Украине чтили память пророка Михея. Святой Михей обличал ложь, несправедливость и отступление людей от заповедей Божьих. Он призвал народ к покаянию, милосердию и искренней вере. Особое значение имеют его пророчества о приходе Спасителя — именно он предсказал, что Мессия родится в Вифлееме.

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Приметы 27 августа

Народные приметы 27 августа / © pexels.com

Журавли рано улетают в теплые края — к ранней и холодной осени.

Если утром туман стелется над землей, ожидали теплую погоду и хороший урожай грибов.

Много орехов и желудей — примета к холодной зиме.

Что нельзя делать 27 августа

По народным представлениям, в этот день стоило избегать некоторых дел. Не рекомендовали делать большие покупки, ведь считали, что они могут не доставить удовольствия или пользы. Не советовали одалживать деньги, потому что возврат долга мог затянуться. Также пытались не отправляться в дальний путь, чтобы избежать возможных трудностей.

Что можно делать 27 августа

В народном календаре этот день известен под названием Два Пимена. Именно с этого времени наши предки начинали собирать гроздья рябины, которую издавна считали особым природным оберегом. Верили, что это растение имеет силу защищать от недобрых взглядов, зависти, сглаза и различных жизненных проблем.

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