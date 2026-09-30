Скандал с Южной Кореей: в разведке страны сделали новое заявление о передаче военнопленных КНДР

Флаги Украины и Южной Кореи / © twitter.com

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Украина первой обратилась к Южной Корее с просьбой не разглашать передачу двух военнопленных из Северной Кореи. Соответствующее заявление сделала Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) во время брифинга для парламентского комитета по разведке.

Об этом пишет Yonhap.

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Скандал между Украиной и Южной Кореей — новые детали

По данным спецслужбы, Киев и Сеул с самого начала процесса передачи имели общее понимание необходимости хранить эту информацию в тайне.

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Депутат южнокорейской оппозиционной партии «Сила народа» Ю Йон Ха рассказал, что Украина настаивала на строгой конфиденциальности из-за опасений, что разглашение информации может повлиять на будущие переговоры по обмену военнопленными.

«На ранних этапах переговоров Украина попросила обеспечить строгую конфиденциальность», — заявил политик после заседания парламентского комитета.

По его словам, NIS вместе с Министерством иностранных дел Южной Кореи участвовала в процессе передачи военных. Переговоры между Киевом и Сеулом, как утверждается, изначально проводились с пониманием, что информация будет оставаться конфиденциальной.

В разведке также отметили, что договоренность о неразглашении обсуждалась через несколько каналов. В то же время спецслужба не располагает информацией о том, была ли отдельная договоренность о конфиденциальности непосредственно между президентами Украины и Южной Кореи.

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Известно, что двое северокорейских военнослужащих прибыли в Южную Корею в середине сентября. По данным NIS, серьезных проблем со здоровьем у них нет.

О передаче военнопленных публично стало известно на прошлой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ООН сообщил, что Украина передала Южной Корее двух военных КНДР, захваченных украинскими силами в прошлом году.

После этого президент Южной Кореи Ли Чже Мен и его администрация заявили, что Киев нарушил договоренность о неразглашении, которая должна была защитить пленных от возможных рисков после обнародования информации об их передаче.

В то же время представитель украинской стороны, по данным СМИ, опроверг существование такого соглашения.

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Поэтому Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины Андрея Вешкина. Сеул выразил Киеву серьезную обеспокоенность из-за отрицания договоренности о конфиденциальности.

Как мы писали, между Украиной и Южной Кореей возник дипломатический конфликт из-за передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных, захваченных украинскими силами в Курской области. В Сеуле заявили, что стороны договаривались о конфиденциальности, а публичное заявление Владимира Зеленского в ООН якобы нарушило эту договоренность. Киев же отрицает, что брал на себя обязательство скрывать сам факт передачи. Южная Корея требует от Украины объяснений и извинений, и вызвала украинского дипломата. На фоне скандала в стране уже раздаются призывы пересмотреть программы помощи Украине, однако о фактическом сокращении поддержки пока речь не идет.

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