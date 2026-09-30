У звезды культовых сериалов Чада Лоу умерла 13-летняя дочь: что известно о причине смерти

Чад Лоу / © Getty Images

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У американского актера Чада Лоу и его жены, продюсера Ким Пейнтер, умерла 13-летняя дочь.

Печальную новость семья сообщила во вторник, 29 сентября, передает People. Из жизни ушла средняя дочь супругов Фиона. Девочки не стало в возрасте 13 лет. Семья актера говорит, что для них это ужасная трагедия и невыразимая потеря. В то же время, они попросили уважать их конфиденциальность в это тяжелое время.

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«Мы глубоко разбиты горем из-за потери нашей любимой Фионы. Ее обожали сестры и ее глубоко любили родители. Фактически она была светом нашей жизни. Ее смерть ужасна для всей нашей семьи, и мы просим молитв и обеспечения конфиденциальности в это время», — говорится в заявлении.

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Дочь Чада Лоу

Причину смерти 13-летней Фионы не раскрыли. Однако семья намекнула, что произошла трагедия, к которой привели проблемы с психическим здоровьем. Дело в том, что в заявлении они обратились к тем, кто столкнулся с этим, и призвали в кризисных ситуациях сразу просить о помощи.

Фиона была средней дочерью Чада Лоу и Ким Пейнтер. Супруги также воспитывают 17-летнюю Мейбл и 10-летнюю Никси.

Отметим, Чад Лоу — американский актер, в середине 1980-х считавшийся кумиром подростку. Он играл в сериале «Жизнь продолжается», за что получил премию «Эмми». Также актер снимался в таких культовых картинах, как «Милые обманки», «Скорая помощь», «24 часа» и другие.

Чад Лоу / © Associated Press

Напомним, 23 сентября в России скончался путинист Сергей Соседов. Недавно стала известна точная причина его смерти и жуткие детали.

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